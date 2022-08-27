CHP'li Yavuzyılmaz paylaştı: DHMİ’nin 5 ihalesi için harekete geçti

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz sosyal medya hesabı Twitter'dan, Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ) 5 farklı havalimanındaki 5 ihalesinde peşkeş çekildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
27 Ağustos 2022 Cumartesi, 09:52
CHP'li Yavuzyılmaz paylaştı: DHMİ’nin 5 ihalesi için harekete geçti
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CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü hakkında ‘görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma' iddialarıyla suç duyurusunda bulundu.

Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, kanunda belirtilen koşullar oluşmadığı halde pazarlık usulüyle adrese teslim yapılan 5 ihale yapıldığını belirtti.

SADECE BELLİ ŞİRKETLER

İhalede pazarlık usulüne dikkat çeken Yavuzyılmaz, “Doğal afet, salgın hastalık, acil durum, yapım tekniği özellik arz eden işler için kullanılması gereken bir yöntem. Bu yöntemde ihaleye sadece belli şirketler davet ediliyor, ihaleye de sadece bu şirketler girebiliyor” dedi.

Suç duyurusunda, “Açık kimlik bilgileri tespit edilecek şüpheli şahısların, Kamu İhale Kanunu'nun ilgili hükümlerine aykırı davranarak, ekte ve aşağıda bulunan tabloda belirtilen 15.587.702.898,29 TL değerindeki 5 adet farklı işin, usulsüz ve şeffaflıktan uzak bir biçimde pazarlık usulü ile ihale edilmesi suretiyle işlemiş oldukları görevi kötüye kullanma ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından cezalandırılması talebinde bulunuyoruz” denildi.


Deniz Yavuzyılmaz Devlet Hava Meydanları İşletmesi ihale

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