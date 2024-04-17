CHP’li yeni başkandan ‘saray medyası’na kötü haber: ‘Yeni Şafak, Türkiye ve Sabah abonelikleri iptal edilmiştir’

Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı; Yeni Şafak, Türkiye ve Sabah gazetelerinin aboneliklerinin iptal edildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.04.2024 - 22:36
CHP’li yeni başkandan ‘saray medyası’na kötü haber: ‘Yeni Şafak, Türkiye ve Sabah abonelikleri iptal edilmiştir’
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31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 49 oy ile başkan seçilen CHP'li Hasan Baltacı'dan, AKP'ye yakın medyaya kötü haber geldi. Baltacı, X (Twitter) hesabında şu açıklamayı yaptı:

“Belediye bütçemizden yıllık 426.230 TL abonelik ücreti ödenen gazetelerden Yeni Şafak, Türkiye ve Sabah abonelikleri iptal edilmiştir. Yerel basın abonelikleri de yeniden gözden geçirilmek üzere değerlendirmeye alınmıştır.”



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