CHP'li yöneticiye 'hakaret' cezası: 'İktidar korku iklimi yaratmak istiyor...'

CHP Kırşehir İl Yönetim Kurulu üyesi İsa Şahin, cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Cumhuriyet'e konuşan CHP Kırşehir İl Başkanı Mustafa Çakmak, “İktidar kadroları korku iklimi yaratmak ve muhalefeti sindirmek istiyor” dedi.

Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 15.06.2023 - 03:00
CHP'li yöneticiye 'hakaret' cezası: 'İktidar korku iklimi yaratmak istiyor...'
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CHP Kırşehir İl Yönetim Kurulu üyesi İsa Şahin’e 2 yıl önce sosyal medya hesabından doğrudan alıntı yoluyla yaptığı “Öküz saraya çıkınca kral olmaz. Ama saray ahır olur” paylaşımı nedeniyle Kırşehir 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından soruşturma başlatıldı.

Mahkeme Şahin’e Çerkes atasözü paylaşımından dolayı cumhurbaşkanına hakaretten 11 ay 20 gün hapis cezası verdi. Ancak ceza ertelendi.

Konu hakkında Cumhuriyet’e konuşan CHP Kırşehir İl Başkanı Mustafa Çakmak, “İktidar kadroları korku iklimi yaratmak ve muhalefeti sindirmek amaçlı konuyu farklı bir zemine taşıyıp cumhurbaşkanına hakaret noktasına taşıdılar. Yargıyı şahsi istikballeri uğruna böyle yanlış nedenlerle kullanmak; muhalefetin sesini bu tür baskılarla kısmaya çalışmak Türk demokrasisine karşı meydan okumaktır” dedi.

Çakmak, bu tür kararların kendilerini yıldırmayacağını vurgulayarak, “Yargının siyasallaşmasına neden olan bu gibi süreçler, kararlılıkla sürecek mücadelemiz ile mutlaka bertaraf olacaktır” ifadelerini kullandı. Çakmak, Şahin’in görevine devam edeceğini aktardı.


CHP Kırşehir İktidar Recep Tayyip Erdoğan

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