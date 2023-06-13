Aydoğan’ın kapatılan ‘Erdoğan’a hakaret’ dosyası raftan indirildi

Yayınlanma: 13.06.2023 - 18:13

Güncelleme: 13.06.2023 - 18:13

Gezi Parkı eylemleri sırasında gaz fişeğiyle ayağından yaralanan ve yüzde 43 engelli kalan Aydın Aydoğan hakkında sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla geçen yıl soruşturma başlatılmıştı. Aydoğan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin “darbeyi eniştemden öğrendim” ifadelerine yönelik eleştirileri ve ‘Sansür Yasası’na yönelik yaptığı bazı açıklamaları soruşturma konusu olmuştu. Suç duyurusunun ardından Aydoğan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verdi ve söz konusu soruşturma 27 Şubat’ta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapatıldı. Olaydan yaklaşık 4 ay sonra, aynı savcılık tarafından soruşturmanın yeniden başlatılması için Adalet Bakanlığı’na fezleke sunuldu.

‘Gezi’ye olan öfkeleri bitmedi’

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Aydoğan, paylaşımlarında hakaret bulunmadığını savundu. İktidarın ‘baskı uygulamalarını’ giderek arttığını ifade eden Aydoğan, “Ben Anayasa’nın 26. maddesi çerçevesinde eleştiri hakkımı kullandım. Gezi Parkı direnişine olan öfkeleri hâlâ bitmemiş. Kimsenin fikrine ya da düşüncesine tahammüleri yok. Bu dava dosyaları Türkiye’deki adalet sisteminin ne hale getirildiğinin birer örneğidir” ifadelerini kullandı.