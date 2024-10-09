CHP'li Yönter meme kanseri farkındalığı için peruğunu çıkardı! Tüm vekiller ayakta alkışladı

Yayınlanma: 09.10.2024 - 11:25

Güncelleme: 09.10.2024 - 11:30

Kanser tedavisi gören CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yönter, 'meme kanserinde farkındalık ayına' dikkat çekmek için TBMM kürsüsünde peruğunu çıkardı. Yönter milletvekilleri tarafından ayakta alkışlandı.

CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, TBMM Genel Kurulu çalışmalarına katılarak konuşma yaptı. Yönter, gündem dışı söz alarak, meme kanserinde erken teşhisin önemi için belirlenen 1-31 Ekim meme kanseri farkındalık ayına ilişkin konuştu. Yönter, Sağlık Bakanlığı'nın, yerel yönetimler, üniversiteler ve sağlık kuruluşlarıyla iş birliği yaparak kadınların meme kanseri konusunda farkındalığının arttırılması gerektiğini söyledi.

TÜM VEKİLLER AYAKTA ALKIŞLADI

Yönter, "Rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlayan HPV aşısı ergenlikten itibaren yaş sınırı olmaksızın her kadına uygulanabilmelidir. HPV aşısını rutin olarak uygulayan ülkelerde yapılan araştırmalarda bu kanserden yüzde 80 korunduluğunu göstermiştir. Rahim kanserine yakalanmamak için HPV aşısının ücretsiz olarak Sağlık Bakanlığı'ndan karşılanması büyük önem taşımaktadır" dedi. Yönter, kendisinin de meme kanseri olduğunu, tedavisinin devam ettiğini belirterek, kafasındaki peruğu çıkardı. Yönter'i, bütün milletvekilleri ayakta alkışladı.