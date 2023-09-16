CHP’li Yücel’den ‘ERİS Varyantı’ çağrısı: Acil önlem alın!

Yayınlanma: 16.09.2023 - 12:07

Güncelleme: 16.09.2023 - 12:07

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Deniz Yücel, Covid-19’un son varyantı ERİS konusunda acil plan yapılması gerektiğini vurgulayarak konuyu Meclis gündemine taşıdı. Yücel’in soru önergesinden birkaç gün sonra Sağlık Bakanı’nın Türkiye’de 9 vaka var diyerek duyurduğu ERİS konusunda yapılacak çalışmalar hakkında hala bir açıklama yapılmamasını eleştirdi.

Sağlık Bakanı’nın cevaplaması istemiyle sunduğu soru önergesinde, Covid 19 pandemisinde AKP iktidarının tedbirsiz ve öngörüsüz tavrının acı sonuçlarının yaşanması nedeniyle yeni varyantın kamuoyunda endişe yaratığına dikkat çekmiş yeni varyanta ilişkin önlem, teşhis ve tedavi süreçleri ile ilgili olarak ülkemizde yapılan ya da yapılması planlanan çalışmalarla ilgili detaylı bilgilendirme yapılmasını talep etmişti.

YENİ VARYANT İLE İLGİLİ SALGIN PLANINIZ NEDİR?

Bulaşıcılık hızının yüksek olduğu bilinen ERİS varyantının bir salgına dönüşmemesi için Sağlık Bakanlığınca alınması planlanan önlemleri ve yeni varyantın salgına dönüşmesi halinde bir salgın planının yapılıp yapılmadığını Sağlık Bakanı’na sunduğu soru önergesi ile Meclis gündemine taşıyan CHP’li Yücel, kamuoyunda büyük bir endişe olduğunu ve detaylı açıklama beklendiğini vurguladı.

Deniz Yücel yaptığı açıklamada şunlara değindi:

“Covid-19’un bilinen son varyantı ERİS’in, aralarında Çin, ABD, Güney Kore, Japonya, Kanada, Avustralya, Singapur, İngiltere, Fransa, Portekiz ve İspanya’nın bulunduğu 51 ülkede görüldüğü açıklanmış, Amerika’da yeniden maske kullanımına başlanmıştır. Dünyada ERİS varyantı ile ilgili pek çok ülke çalışma yapıp, önlemler alırken, Türkiye deve kuşu gibi başını kuma gömmekte ve “yeni varyant ülkemizde görülmedi” açıklaması ile yetinilmesi beklenmektedir.

"PANDEMİNİN TEKRARLANMA RİSKİ VAR MI?"

Yeni varyant ile ilgili olarak konusunda uzman hekimler açıklamalarında, ERİS varyantının bulaşıcılığının yüksek olduğu, sonbaharda Türkiye’de de pik yapabileceği, Amerika’da ERİS varyantı için etkili ilaçların kullanıldığı, bu ilaçların temini konusunda Türkiye’nin de adım atması gerektiği, aksi takdirde Covid-19 pandemisinin ERİS varyantı açısından da tekrarlanma riskinin bulunduğu uyarıları yapılmaktadır”

"HALKTA ENDİŞE DAHA DA ARTTI!"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 6 Eylül 2023 tarihinde ERİS varyantı yok diyerek duyurduğunu ancak 15 Eylül’de 9 vaka ile varyantın varlığını açıkladığını hatırlatan CHP’li Yücel: “Covid-19 pandemisinde AKP iktidarının tedbirsiz ve öngörüsüz tavrının acı sonuçlarının tecrübe edilmiş olması, yeni varyant konusunda da kamuoyunda endişe yaratmaktadır. 9 vaka var açıklamasının ardından bu endişe daha da artmış durumda! Bu nedenle yeni varyanta ilişkin önlem, teşhis ve tedavi süreçleri ile ilgili olarak ülkemizde yapılan ya da yapılması planlanan çalışmalarla ilgili detaylı bilgilendirme yapılması gerekmektedir.”