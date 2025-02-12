CHP'li Yücel'den Silivri ziyareti: İktidarı kaybetme korkusu yargı sopasını kullandırıyor

Yayınlanma: 12.02.2025 - 17:40

Güncelleme: 12.02.2025 - 17:40

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, CHP’li Belediye Başkanları Ahmet Özer ve Rıza Akpolat, Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman’ı ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Yücel, “İktidarın siyasilere, belediye başkanlarına, gazetecilere her geçen gün yargı sopasını daha fazla kullandığını, bu konuda dozu ve vitesi her geçen gün daha da yükselttiğini görüyoruz ve birlikte yaşıyoruz. Tabii bunu yapmalarının bir sebebi var. İktidarı kaybetme konusundaki korkuları, kaygıları, panikleri onları bunu yapmaya sevk ediyor” dedi.

'BİR MÜCADELE VERİLİYOR'

“Seçilmiş belediye başkanları tutuklanıyor, gazeteciler sırf gazetecilik faaliyeti yaptıkları için, haber yaptıkları için soruşturuluyor, gözaltına alınıyorlar ve tutuklanabiliyorlar. Siyasi parti genel başkanları tutuklanıyor” diye konuşan Yücel, “Şunu ifade edebilirim. Görüştüğüm dört kişi de kendilerini sevenlere, kendilerine inananlara, bu ülkede demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, adaletin bir gün hâkim olacağına inanan herkese selamlarını ve sevgilerini ilettiler. Bir mücadele veriliyor. Onlar şu anda o mücadeleyi Silivri'de veriyorlar. Bizler bu mücadeleyi dışarıda veriyoruz. Bazen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, bazen sokaklarda, bazen de siz değerli basın mensupları kanalıyla bu mecralarda basın aracılığıyla bu mücadelemizi topluma ulaştırıyoruz.

Bu ülkeye adalet de gelecek, demokrasi de gelecek, hukukun üstünlüğü de gelecek. Ve bugün haksız yere hapiste olan, Silivri zindanında tutulan isimler bir gün özgürlüğüne kavuşacaklar. Biz iktidara geldiğimizde kimseyi muhalif olduğu için, kimseyi düşünceleri nedeniyle, kimseyi siyasi tercihi, siyasi duruşu ya da ideolojisi nedeniyle, inandığı değerler nedeniyle yargılanmasına ve hürriyetinden mahrum bırakılmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

'ADALET VAADİYLE İKTİDARA GELENLER ZULMEDİYORLAR'

Yücel sözlerini şöyle sürdürdü: "Şimdi tabii demokrasi vaadiyle, adalet vaadiyle, özgürlük vaadiyle iktidara gelen ama süreç içerisinde totaliter ve otoriter bir yapıya bürünen iktidarlar toplumsal desteğini kaybettikçe bu tip baskıyı ve zulmü artıran eylemler içerisine girebiliyorlar. Geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partili belediyelere, Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanlarına yapılan soruşturmalarda, açılan davalarda özel olarak görevlendirilen aleyhte rapor yazmak üzere özel olarak görevlendirilen bir bilirkişiyi delilleriyle ve belgeleriyle ifşa ettiği bir basın toplantısı oldu. Bu basın toplantısı sonrasında bu bilirkişiye ulaşan Halk TV muhabiri gazeteci Sayın Barış Pehlivan, ardından bu haberi yapan Seda Selek, Kürşat Oğuz, Serhan Asker ve son olarak Suat Toktaş gözaltına alındı.

Bu saydığım isimlerden ilk dördü serbest bırakıldı. Ancak Suat Toktaş 14 gündür hapiste tutuklu. Burada aslında tutuklanan ve tutuklanmak istenen gazetecilik mesleği ve gazetecilik faaliyeti. Şimdi siz anayasasında hukuk devleti olduğu yazılı olan, anayasasında basın hürdür sansür edilemez yazan, anayasasında fikir ve ifade özgürlüğü teminat altına alınan bir ülkede bir gazeteciyi ya da gazetecileri sırf haber yaptıkları için, gazetecilik faaliyetinde bulundukları için gözaltına alıyorsanız, soruşturuyorsanız ya da tutukluyorsanız o ülkenin hukuk devleti olup olmadığı soru işareti içerir.”

'106 GÜNDÜR TUTUKLU'

Ahmet Özer'e ilişkin konuşan Yücel “Diğer yandan Ahmet Özer bu ülkede devletin çeşitli kademelerinde önemli görevler almış, rektör yardımcılığı yapmış, dekanlık yapmış, önemli görevlerde bulunmuş bir akademisyen, bir sosyolog, profesör. Belediye Başkanı seçilene kadar ne mahkeme yüzü görmüş, ne savcılık yüzü görmüş, ne karakol yüzü görmüş. Ancak Belediye Başkanı seçildikten sonra birtakım uydurma iddialarla tutuklanıyor, kayyum atanıyor.

Bugün Ahmet Özer 106 gündür tutuklu ve hala iddianamesi hazırlanmamış durumda. Kendisinin bir an önce kendini savunabilmek için iddianamesinin hazırlanıp yetkili ve görevli, kendisini yargılamaya yetkili ve görevli mahkeme önüne, hâkim huzuruna çıkmak gibi bir talebi var. Esenyurt İstanbul'un ve Türkiye'nin en büyük ilçesi. Esenyurt'a bugün kayyum atanıyor, kayyum tayin ediliyor. Şu anda Türkiye'de Kayyum atanmış 8 belediye daha var. O 8 belediyede kayyum atanan belediye başkanları tutuksuz yargılanıyor. Ancak Ahmet Özer hala tutuklu yargılanıyor” dedi.

'MAHKEME KARŞISINA ÇIKACAĞI GÜNÜ BEKLİYOR'

Rıza Akpolat hakkında da konuşan Yücel, “Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat bugün Beşiktaş'ta yaşayan insanların üç kişiden ikisinin oyun alarak büyük bir oy oranıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne Beşiktaşlı hemşehrilerimizin gösterdiği yüksek teveccühle Belediye Başkanı seçiliyor. Ancak Belediye Başkanı olması sıfatıyla yasal olarak hiçbir sorumluluğu olmamasına rağmen bugün o da tutuklu. 27 gündür burada Silivri zindanında özgürlüğüne kavuşacağı günü, mahkeme karşısına çıkacağı günü bekliyor” ifadelerini kullandı

'SUÇ İÇERMEYEN AÇIKLAMALARI NEDENİYLE 3 YILDIR SİLİVRİ’DE'

Yücel, Tayfun Kahraman hakkında ise şunları söyledi: “Yine Gezi davasının sanıklarından bugün hükümlü Tayfun Kahraman sadece ve sadece o demokratik ve anayasal hakkını kullanan insanların hukuk çerçevesinde taleplerini dile getirdiği için, bazı açıklamalar yaptığı için Taksim Dayanışması adına hiçbir suç teşkil etmeyen. Suç içermeyen, suç çağrısı içermeyen açıklamalar nedeniyle yaklaşık 3 yıldır burada Silivri’de tutuklu ve hükümlü.”