CHP’li Zeybek: ‘Konteyner kentler kurulamıyor’

Yayınlanma: 22.03.2024 - 14:57

Güncelleme: 22.03.2024 - 14:57

CHP’li Zeybek, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra barınma sorunu yaşayan yurttaşlara verilen sözleri anımsattı. Depremden sonra Meclis’te kurulan araştırma komisyonunun raporuna göre Nisan 2023 itibarıyla afet bölgesinde 298 alanda konteyner yerleşkelerinin kurulması planlandığını anımsatan Zeybek, “İçişleri Bakanı 2 Şubat 2024 tarihinde yaptığı açıklamada, ‘215 bin 224 konteyner kurulumu yapıldı. Bu konteynerlerde; 691 bin afetzede misafir ediliyor. Depremden etkilenen ve yakınlarının yanlarına gitmek isteyen 3 milyon 549 bin afetzedenin tahliyesini yaptık’ dedi. Bu açıklamaya göre, 4 milyondan fazla insanımız ya bölgeyi terk etmiş ya da konteynerlere sığınmış durumdadır. Konteynerlerde ne kadar süre kalınabilir? Durum çok vahimdir ve afet konutlarının bir an önce bitirilmesi gereklidir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın 2 Şubat’ta Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Yeniden İmar ve Gelişme Raporu yayımladığını da anımsatan Zeybek, “Bu rapora göre deprem bölgesinde 392 konteyner kent kurulmuştur. Konteynerlerin 145 bini kentlerde ve 66 bini kırsalda yer almaktadır. Bu alanlarda bulunan 211 bin konteynerde 675.291 kişi barınmaktadır. Konteyner kentlerin sayısı ihtiyaca göre artırılmaktadır. Yine rapora göre geçici barınma kapsamında deprem bölgesinde 350 çadırkent kurulmuş ve bölgeye 1 milyon çadır sevk edilmiştir. Çadır kentlerde toplam 2,5 milyon vatandaşa geçici barınma hizmeti sunulmuştur. Bu açıklamalardan da anlaşıldığı üzere, çalışmaların bu hızda devam etmesi halinde çadırlarda yaşayan 2,5 milyon yurttaşımızın ihtiyaç duyduğu yaklaşık 1,5 milyon konteynerin kurulumu yaklaşık 4 yıl sürecektir” dedi.

'ŞEFFAF BİLGİ PAYLAŞILMALI'

Deprem bölgesinde yaşanan barınma sorunlarıyla ilgili verdiği önergelere dönüş yapılmadığını söyleyen Zeybek, “Strateji Bütçe Başkanlığı Raporu’nda konteyner-çadır kentlerin her birisinin konumları ve kuruldukları yerlere yerleştirilme gerekçeleri, hangi kuruluşlar tarafından kurulduğuna dair bilgiler yok. Devletin konteyner-çadır kentlerin her birinde resmi olarak faaliyet gösteren vakıf, sendika, dernek ve özel sektör temsilcilerinin isimlerini bilmesi ve şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşması gerekir” çağrısını yaptı.