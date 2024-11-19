CHP'li Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, makamında ölümle tehdit edildi

Yayınlanma: 19.11.2024 - 17:11

Güncelleme: 19.11.2024 - 17:37

Aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen üyelerinden olan Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, yaşananları Cumhuriyet'e anlatırken pazarın işletmecisi Ozan Varol'un kendisine gelerek pazar için daha merkezi bir konum talep ettiğini söyledi.

Söz konusu alanın belediyeye değil valiliğe bağlı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün kontrolünde olduğunu ve bu nedenle herhangi bir işlem yapamayacağını belirten Erdem, bunun üzerine Varol'un kendisine hakaretler yağdırdığını ve ölüm tehdidinde bulunduğunu söyledi.

"MAFYAYA VE ÇETERELE VERECEK YERİMİZ YOK"

Olayın ardından Zonguldak Cumhuriyet Savcılığı'na giderek "ölümle tehdit, küfür ve hakaret" iddiasıyla suç duyurusunda bulunan Erdem "Mafyaya ve çeterele verecek yerimiz yok. Önceki başkanın tahsis ettiği yerde pazarcılık yapıyorlar ancak söz konusu yer biraz köşede kaldığı için pazarı daha merkezi bir yere taşımak istiyorlar. Partim ve vatandaşlarım bana sahip çıktı. Devletin hiçbir yerini ve hiçbir kuruşunu kimseye kaptırmayacağız" dedi.

YURTTAŞLARDAN DESTEK

Pazartesi akşam saatlerinde yaşanan olayın üzerine dün öğlen saatlerinde Zonguldak Belediyesi önünde toplanan yurttaşlar ve CHP'li yöneticiler Erdem'e destek verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'in de Erdem'i arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundukları öğrenildi.