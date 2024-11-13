CHP’de öncelik ekonomi

Yayınlanma: 13.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.11.2024 - 09:54

CHP’de bazı milletvekillerinin sosyal medyada yönetimi eleştirerek kurultay konusunu gündeme getirmesinin ardından ilk olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel böyle bir gündemleri olmadığını söyledi. Partinin 81 il başkanı da yayımladıkları ortak bildiriyle “CHP örgütlerine ve Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e güveniyoruz” dedi. CHP lideri Özel’in önceki gün yaptığı Merkez Yönetim Kurulu toplantısından sonra konuşan parti kurmayları da artık “bu tartışmaların gündemlerinde bile olmadığını” söyledi. Toplantıda iktidarın özellikle kayyumlar üzerinden yürüttüğü kutuplaşma siyasetini ve özellikle asgari ücrete yapılacak zammı konuştuklarını söyleyen parti yönetiminden isimler “Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi için Cumhur İttifakı ‘Abdullah Öcalan’a özgürlük’ derken, bir yandan da üzerimize ‘terör’ diyerek kayyumlarla gelmeye çalışırken, biz bu gündeme sıkışmak istemiyoruz. Sokakta konuşulmayan, örgüt içinde gündemde olmayan, tespit ettiğimiz kadarıyla sosyal medyada sahte hesaplar üzerinden yürütülen ve birkaç milletvekilinin gündeme getirdiği kurultay tartışmasını da konuşmuyoruz” dedi.

BÜYÜKŞEHİRLERDE 40 BİN LİRA

Bu kapsamda bu hafta sonu milletvekillerinin asgari ücret ve bütçe görüşmeleri gündemiyle 81 ilde esnaf ziyaretleri ve halk buluşmaları yapacağını aktaran kurmaylar, “Genel Başkanımız da KKTC’nin 41. kuruluş yıl dönümü için cuma Lefkoşa’ya gidecek ardından Cumartesi İstanbul’da Emek Bürolarımızın asgari ücret gündemli toplantısına katılacak. Bu toplantıda çalışma hayatına dair de bir takım tespitlerimizi ve yapmak istediklerimizi paylaşmak istiyoruz. Ayrıca asgari ücret konusunu gündemde tutmak için başka buluşmalar yapmayı da planlıyoruz. En az 30 bin lira önerimizde ısrarcıyız” diye konuştu. CHP’li büyükşehir belediyeleri için de asgari ücretin en az 40 bin lira olarak düşünüldüğü öğrenildi. Esenyurt’a atanan kayyumla ilgili protestoları da sürdüreceklerini söyleyen kurmaylar “Gelecek hafta MYK’yi Esenyurt’ta toplayacağız ve daha detaylı olarak neler yapabileceğimizi orada konuşacağız” dedi.

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ SÜRÜYOR

CHP yönetimi tartışmaların bittiğine yönelik değerlendirmede bulunurken, partideki bazı milletvekilleri de sosyal medya paylaşımlarıyla yönetimi eleştirmeye devam ediyor. Eleştirel paylaşımlar yapan vekiller özellikle yönetimden gelen açıklamaların “sert ifadeler taşıdığını ve suçlayıcı olduğunu” savunuyor. 81 il başkanının bildirisinin “zorla hazırlandığını” ileri süren vekiller “Partinin iktidarını istediğimiz için eleştiri yapıyoruz. Bu eleştiriler de dikkate alınmalı, geçiştirilmemeli” diyor.