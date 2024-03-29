CHP’nin Altındağ adayı Ramazan Değerli, Mansur Yavaş ile birlikte çalışıyor
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP’nin Altındağ Belediye Başkanı Adayı Ramazan Değerli ile birlikte Altındağ’da esnaf ziyareti gerçekleştirdi.
Yerel seçimlere 2 gün kala ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP’nin Altındağ Belediye Başkanı Adayı Ramazan Değerli ile birlikte Altındağ’da esnafı ziyaret etti.
Burada konuşan Değerli, Yavaş’a “Ustam” diyerek hitap ettiğini vurgulayarak Örnek Mahalles için kentsel dönüşüm sözünü verdi.
Bu projede ise ABB ile entegre olarak çalışacaklarını belirtti. El ele vererek çok güzel işleri yapacaklarını söyleyen Mansur Yavaş, gelecek dönemde daha güzel işlere imza atabilmek için kendini ve Ramazan Değerli için Altındağlılardan oy istedi.
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