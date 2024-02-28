CHP’nin Balıkesir başkan adayına kolay akla gelmeyecek bir tuzak kuruldu: Pusulada iki Ahmet Akın!

Yerel seçimlere yönelik aday listelerinin belirlenmesinin ardından Balıkesir’de kimsenin beklemediği bir şey gerçekleşti...

Sertaç Eş
Yayınlanma: 28.02.2024 - 04:00
CHP’nin Balıkesir başkan adayına kolay akla gelmeyecek bir tuzak kuruldu: Pusulada iki Ahmet Akın!
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CHP’den Balıkesir Belediye başkan adayı gösterilen, kazanma şansının yüksek olduğu düşünülen Ahmet Akın’a yönelik sinsi bir tuzak dikkatli gözlerden kaçmadı.

Aday olarak iki tane Ahmet Akın olduğu fark edildi. Biri CHP adayı diğeri ise bağımsız aday olarak listede yer alıyordu.

CHP adayı Ahmet Akın, isim benzerliği ile kendisine gelecek bazı oyların yön değiştirilmesinin amaçlandığını, bu tezgâhın bilinçli olarak kurulduğunu savundu.

Rakip adayın kamuoyu yoklamalarının hemen hepsinde geride kalmasının böyle bir yola başvurmalarına neden olduğunu belirten CHP’li Akın, şöyle konuştu:

‘KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK’

“Korkudan, şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yönteme başvurdular. Ahmet Akın isminde bağımsız bir aday çıkardılar. Korkunun ecele faydası yok. Fakat kimsenin korkmasına da gerek yok. Balıkesir’i beş yıldır yöneten iktidar temsilcileri tarafından kurulan bu kirli tezgâh nedeniyle Balıkesir Büyükşehir Belediye seçimlerinde iki tane Ahmet Akın var. Biri CHP’nin logosunun altında ben olacağım. Diğeri de bağımsız bir Ahmet Akın. Bu tezgâhı kurgulayanlar, ‘Ahmet Akın kazanıyor, geliyor. Entrikayla yalanla onun seçimi almasını engellemeye çalışalım’ diye düşünüyorlar. Onlara yazıklar olsun diyorum. Kuvayı Milliye kentine yakışmayan davranışlarda bulunanlara yiğit Balıkesirliler 31 Mart’ta gereken yanıtı sandıkta verecek.”

‘SEÇİMİ KAZANACAĞIZ’

CHP’li Akın, beş yıldır büyükşehir belediyesini yönetip altyapı, yol ve suyu yurttaşlara ulaştıramayan ve herkesi isyan ettirenlerin utanmadan entrika peşinde koştuğunu belirtti.

Akın, “Bu oyunu Balıkesirli hemşerilerimiz bozar. 1 Nisan’da görevi Ahmet Akın’a teslim etmemek için yoğun şekilde çaba sarf edenler keşke aynı performansı beş yıldır Balıkesir’e hizmet etmek için gösterselerdi. Şehrimiz bugün kasaba gibi kalmaz gerçek bir büyükşehir olurdu. Her türlü engellemeye rağmen seçimi kazanacağız, Balıkesir’in hakkını alacak, hak ettiği yere getireceğiz” diye konuştu


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