CHP'nin eski genel başkanlarından Özel'e ziyaret
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Önceki Genel Başkanlarımız Sayın Altan Öymen ve Sayın Murat Karayalçın’a nazik ziyaretleri için teşekkür ederim. Yeni dönemde deneyimlerinden ve birikimlerinden faydalanmaya devam edeceğim" açıklamasını yaptı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün kendisini CHP Genel Merkezi'ndeki makamında ziyaret eden eski CHP Genel Başkanları Altan Öymen ve Murat Karayalçın’a teşekkür etti. Özel, ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
"Önceki genel başkanlarımız Sn. Altan Öymen ve Sn. Murat Karayalçın’a nazik ziyaretleri için teşekkür ederim. Yeni dönemde deneyimlerinden ve birikimlerinden faydalanmaya devam edeceğim."
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