CHP’nin kayyum riskine karşı yaptığı kurultayda Özel, yeniden genel başkan seçildi: 'CHP bütündür'

Yayınlanma: 07.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 07.04.2025 - 04:00

Konuşmasında parti içi kırgınlıklara gönderme yapan Özel “Bu salondaki bütün haklılardan, bütün haksızlar adına partinin Genel Başkanı olarak ben özür diliyorum. Helalleşin, kucaklaşın. Bu partiyi yarınlara taşıyacak olan sizin bu birlikteliğiniz. Bu parti birdir, bütündür ve size emanettir” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da meydan okuyan Özel “Cesaretin varsa, geleceksin. Eğer istiyorsan haziranın ilk haftasında, en son kasım ayında çıkacaksın ve adayımızla yarışacaksın. Sana meydan okuyoruz. Seninle de cuntanla da hesaplaşacağız” ifadelerini kullandı.

CHP’nin kayyum riskine karşı aldığı kurultay kararıyla yaptığı 21. Olağanüstü Kurultayı dün Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 'İrade Milletindir' sloganıyla yapılan kurultaya partililerin yanı sıra yurttaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Kültür merkezinde kurultayın yapıldığı salona delegeler, bazı parti üyeleri, milletvekilleri, parti yönetimi, belediye başkanları gibi sınırlı sayıda kişi alındı. Salonun girişine de özel kart okuyucuları konuldu. Basın mensupları kendilerine temin edilen kartlarla salona girdi. Yurttaşlar ise salonun dışından kurultayı takip etti.

ESKİ BAŞKANLAR TAKİP ETTİ

Salonun ve kültür merkezinin çevresini Parti Meclisi (PM) adaylarının afişleri sardı. Kültür merkezinin her bir köşesinde stant açan adaylar, PM seçimleri için imza toplamaya çalıştı. Aynı zamanda CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest kalması ve erken seçim için yapılan imza kampanyası için de salonun çevresine imza stantları kuruldu. Eski CHP Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu, Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Murat Karayalçın salondaki yerlerini aldı. Bir önceki kurultayda salona “Ey özgürlük” şarkısıyla giren CHP lideri Özgür Özel, bu kurultayda son dönemin slogan sözü haline gelen “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz şarkısıyla girdi” sözü için yazılan şarkıyla salona girdi. Kurultayın Divan Başkanlığı’na oy birliğiyle Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu seçildi. Başkan seçilince kısa bir konuşma yapan Çavuşoğlu sözlerine “İmamoğlu’nu Silivri’ye atmak kurtuluş mu?” diye sorarak başladı. Partiye kayyum atanması riskine karşı bir kurultay gerçekleştirildiğini söyleyen Çavuşoğlu, cumhurbaşkanı adayları İmamoğlu’nun da tutuklu olmasına tepki gösterdi.

‘YENİLGİYLE DEMOKRASİDEN KOPTULAR’

Sonrasında kürsüye gelen CHP lideri Özel, bir CHP kurultayı geleneği olarak konuşmasına selamlamalarla başladı. Özel; her konuşmasında vurguladığı gibi ilk olarak parti örgütlerini ve üyelerini, Türkiye’nin tüm demokratlarını, 19 Mart’ta sokaklara çıkanları, tutuklu belediye başkanları ve belediye meclis üyelerini, Gezi tutuklularına, tutuklu siyasetçilere, İmamoğlu’na, tutuklanan gençleri ve ailelerini selamladı.

Partiye kayyum atama planını bertaraf etmek için burada olduklarını belirten Özel “Kimin demokrat olduğuna kaybettiğinde ne yaptığına bakılarak karar verilir” dedi. Özel, iktidarın yerel seçimden sonra demokrasi dışı uygulamalarını arttırdığını vurguladı. Genel başkanlık döneminde yaptıklarını kısaca özetleyen Özel “İktidar kaybetmenin sınavından geçemediğini gösterdi. Bizim 47 yıldır demokrasiye duyduğumuz saygıyı 47 gün bile gösteremedi. Bizimle hizmette yarışacak cesaretleri yoktu. Onun yerine kamu gücünü rakiplerine karşı kullanarak muhalefeti sindirme gayretine girdiler. Yoksulluğu, yasakları, yolsuzluğu ileri boyuta götürdüler. Despot bir rejim kurmak için planlı adımlar attılar. Dün açıklanan anketlere göre CHP kurulduğu gün olduğu gibi Türkiye’nin birinci partisi” dedi.

‘1 MİLYON 900 BİN ÜYEYE ULAŞTIK’

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’nın göreve atanmasının kendilerine yapılan operasyonun ilk adımı olduğunu söyleyen Özel “Siyasetçilerden gazetecilere, barolardan iş insanlarına operasyonlarla insanları bir daha itiraz edemez, tweet atamaz bir hale sokmaya çalıştılar. Bunun içine RTÜK’ü de TRT’yi de devletin tüm kurumlarını da alet ettiler. Çeteler milletin üzerine çökerken onlara ses çıkarmayanlar milletin iktidara muhalefetini tek tutuklama sebebi gördü. Tek hedefleri İmamoğlu’nun önünü kesmekti. Bu saldırılara karşı millet ya sinecekti ya da direnecekti. Sinmek yerine ayağa kalkmaya karar verdik. Tüm üyelerle önseçim yaptık. 1 milyon 900 bin üyeye ulaştık” dedi. Özel, süreçten sonra iktidarın İmamoğlu’nun aday olmaması için diplomasını iptal etmekten tutuklamaya kadar her şeyi yaptığını anlattı.

‘CUNTAYI YOLLAYACAĞIZ’

İktidara yine “Cuntacılar” diyerek seslenen Özel “Sokaklar, meydanlar, irade haklındır. Bizimledir. O cunta arkadaşlarımızı cezaevinde esir tutmaktadır. Bugün ülkeyi milletten korkan bir cunta yönetmektedir. Erdoğan halkın desteğini alanları hedef olan bir cunta başkanına dönüşmüştür. Artık meşruiyeti yoktur. Seçimden korkmaktadır. Zaman cuntayı dağıtma zamanıdır. Türkiye bir avuç cuntacıdan büyüktür. Millet sandığa gelecek, cuntayı yollayacaktır. Çünkü irade milletindir. Milletin iradesini kimse yenemez” dedi. Özel, İmamoğlu’nun namusuna kendi namusu kadar kefil olduğunu ve tüm salonun da İmamoğlu’na kefil olduğunu vurguladı.

ÇÖZÜM SÜRECİ DEĞERLENDİRMESİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atamak için terör suçlaması yapıldığını, bunun da Kent Uzlaşısı adı altında yapılan ittifaklarla yapıldığını söyleyen Özel “Bu DEM Parti’nin bir tanımlamasıdır. DEM Parti ‘Biz kazanamayacağımız illerde kent suçu işlemeyecekse Kent Uzlaşısı noktasında yaklaşacağız’ dedi” bilgisini paylaştı. Özel, bu kapsamda DEM Parti’den olduğu gibi tüm partilerde geçmişte siyaset yapmış isimlerin belediye meclisi listelerinden aday gösterdiklerini ve bunun da bir suç oluşturamayacağını belirtti. Özel, “Belediye başkanlarımız neyle suçlanıyorsa onu kendi talimatımla ilettiğimi, sorumluluk aldığımı açıkça ifade ediyorum. Yargıdaki bir avuç çetenin eninde sonunda yargılandığı günü göreceğiz” diyerek başkanlara da sahip çıktı. Adı konmayan yeni çözüm sürecini değerlendiren Özel, ülkedeki tutuklamalar varken Kürt Sorunu konusunda samimi bir çözüm bulunamayacağını, konunun iktidarın “çıkar alanlarından çıkarılması gerektiğini” söyledi. Şehit ailelerinin hassasiyetini önemsediklerinin altını çizen Özel “Ekrem Başkan’a kurulan kumpas bir yandan Kürtlerin seçilme ve seçme hakkına yapılan kumpastır. Kürtler kendilerini her fırsatta cezalandırmış AKP iktidarına yine en kuvvetli yanıtı verecektir. Kürtlerin teminatı biziz” dedi.

DELEGELER TELEFONLARINI GÖSTERDİ

FETÖ kumpas davaları sürecinde Erdoğan’ın kendini “savcı” olarak tanımladığını anımsatan Özel “Ben İmamoğlu’nun avukatıyım. Getir düzenlemeyi. Talep eden sanıklar için davayı canlı yayına açalım. Sizin iftiranızı, bizim bunları çürüttüğümüz kanıtlar TRT ekranlarından canlı yayınlansın. Görelim millet iftiraya mı inanıyor, adayına mı sahip çıkıyor” çağrısını yaptı. “Biz Saraçhane’de mücadele ederken cuntacılar partimize kayyum atamaya niyetlendiler” diyen Özel, “Yalanlarla delegemizin iradesini karalamaya çalıştılar. Bu salondaki herkesin alnı tertemiz. Ne yalanlar attılar? Her birinize cep telefonu dağıtılmış” diyerek salona “Çıkarın telefonunuzu gösterin” dedi. Salondaki delegeler telefonunu kaldırınca Özel “Ey savcı, birbirinin aynısı marka telefon görebiliyor musun? Size bu iftirayı atanlar yerin dibine girdi şimdi” ifadelerini kullandı. İktidarın süreç içindeki “CHP’liler CHP’yi suçluyor” sözüne yanıt veren Özel “Onlar CHP’li değil. Yüzünü maskeleyen saray yandaşlarıdır. Menfaat çukuruna düşenden CHP’li olmaz. Bunu yaparsan salon ayağa kalkar, haddini bildirin sana. Bunlar bu partinin onurlu, cesur evlatlarıdır. Bu evlatları kimseye karalatmam, yedirtmem. Bu kurultaydaki irade partisini bir avuç meczuba teslim etmeyen iradedir” dedi.

‘KALKIN KUCAKLAŞIN’

Özel yaklaşık iki saat süren konuşmasının sonunda PM seçimlerine değinerek şunları söyledi:

“Bu listeyi siz geçen sefer ince eleyip sık dokuyarak bana emanet ettiniz. Bu sefer ben listeyi size, o listeyi kullandıktan sonra kıvırıp yandaş basının ağzına tıkmak üzere emanet ediyorum. ‘CHP bölündü, CHP’de kavga, CHP’de şu, CHP’de bu’ değil. CHP birdir, bütündür. Önceki genel başkanlarıyla, grubuyla, delegeleriyle bütündür. Biz birisi gibi tek adamın değil, tek bir liderin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisiyiz. Buradan Erdoğan’a şu çağrıyı yapıyorum. Cesaretin varsa, geleceksin. Eğer istiyorsan Haziranın ilk haftasında, en son Kasım ayında çıkacaksın ve adayımızla yarışacaksın. Sana meydan okuyoruz. Adayımızı yanımızda, sandığımızı önümüzde istiyoruz. Eğer korkmuyorsan, yiğitsen, mertsen, cesaretin varsa çık karşımıza. Millete niye güvenmiyorsun? Biz hırsızsak, teröristsek, rüşvetçiysek, şaibeliysek millet bize niye oy versin? Milleti inandıracağını düşünüyorsan, bizi yenebileceğini düşünüyorsan biz milletten korkmuyoruz. Türkiye’yi senden kurtarmaya hazırız. Salon adamı Erdoğan. Seninle de cuntanla da hesaplaşacağız. Türkiye’yi bir kez daha kurtaracağız. Bu salonda geçmişte birbirini kıranlar, kırılanlar vardır. Üzülenler, üzenler vardır. Her kavganın bir haklısı, bir haksızı vardır. Bu salondaki bütün haklılardan, bütün haksızlar adına partinin Genel Başkanı olarak ben özür diliyorum. Helalleşin arkadaşlar, kucaklaşın. Bu partiyi yarınlara taşıyacak olan sizin bu birlikteliğiniz. Hepinizi seviyorum. Bu parti birdir, bütündür ve size emanettir."

‘YALANCI TANIKLIĞA ZORLUYORLAR’

Özel konuşmasında İmamoğlu’nun davası kapsamında bazı kişilerin yalancı tanıklığa zarlandığı iddiasını yineledi. Silivri’deki kadın tutukluların savcı tarafından yalancı tanıklığa zorlandığını ileri süren Özel, “Silivri’de kadın mahkumları SEGBİS ile çağırıp ‘Bir buçuk yaşında, üç yaşında kızın varmış, bak son kez buradayım, ekrandan giderim, on yıl ne beni ne evladını görürsün’ ifadelerini kullananların, bu ifade bize ulaştıktan sonra görüşmenin kaydını sildirmek üzere çabaladıklarını biliyorum. O görüşmelerin en yakın zamanda televizyon ekranlarında yer alması için gayret sarfediyorum. Eninde sonunda bunları Türkiye’ye de dünyaya da rezil edeceğim.”

ÖZEL 1171 OY ALDI

Kurultayda aday olacağını söyleyen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Özel’in konuşması sırasında “şu an açıklayamayacağı sebeplerle” adaylıktan çekildiğini açıkladı. Bir diğer genel başkan adayı Eski Milletvekili Berhan Şimşek’in ise yeterli imzayı belirtilen sürede divana teslim etmediği belirtildi. Şimşek konuyla ilgili “İmzalarımız ve müracaatımız 5 dakika geç kaldığımız için kabul edilmedi. Sayın Özgür Özel’le, Murat Emir’le, Ali Mahir Başarır’la konuşmama rağmen vakit geçmiştir dediler” dedi. Böylece CHP lideri Özel, tek aday olarak yeniden genel başkan seçildi. Oy verme işlemi sırasında CHP’nin kayıtlı 1323 delegesinden 1276’sı oy kullandı. Bu oyların 105’i geçersiz sayıldı. CHP lideri Özgür Özel 1171 oy almış oldu.

KURULTAYDA İKİ NİKAH

Kurultayın yapıldığı kültür merkezinde gazetecilere ayrılan Zübeyde Hanım Nikah Salonu’nda gün boyu iki nikah yapıldı. Nikah nedeniyle basın mensupları salonun olduğu alana alınmadı.