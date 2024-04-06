CHP’nin kazandığı AKP’nin yönettiği Sancaktepe Belediyesi’nde lüks içinde yaşamışlar
İmamoğlu’nun kampanya direktörü Necati Özkan, yıllardır AKP’nin yönettiği Sancaktepe Belediyesi’nin lüks içinde olduğunu açıkladı. Özkan, “Başkanlık katı 6 bin metrekare, jakuzi, 200 metrekarelik mutfak…’ dedi.
CHP, AKP’nin 16 yıldır yönettiği Sancaktepe Belediyesi’ni 31 Mart yerelde seçimlerde yüzde 50,59 oy ile kazandı. Yurttaşların ucut et bulabilmek için sabahın erken saatlerinden itibaren kuyruklar oluşturduğu Türkiye'de 2008 yılından beri AKP’nin yönettiği Sancaktepe Belediyesi’nin içinin lüks ve şatafat ile düzenlendiği ortaya çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kampanya direktörü Necati Özkan, Sancaktepe Belediyesi’ne yaptığı ziyarete ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Ruşen Çakır’ın Medyascope kanalında konuşan Özkan, şunları söyledi:
“Alper Yeğen’i kutlamak için Sancaktepe Belediyesi’ne gittim. Başkanlık katı 6 bin metrekare; oda, oda, oda, dinlenme odası, dinleme odası, dinlemen odası, jakuzi, 200 metrekarelik mutfak. Bu nasıl olabilir? Kamu nasıl böyle yönetilebilir? Aşağıda millet büyük fakirlik çekerken, çadırda iftarlık almak için insanlar varken, bunu nasıl yapabilir bir siyasi yönetim. Bugün AKP’nin kaybetmesi boşuna değil.”
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