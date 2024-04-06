CHP’nin kazandığı AKP’nin yönettiği Sancaktepe Belediyesi’nde lüks içinde yaşamışlar

İmamoğlu’nun kampanya direktörü Necati Özkan, yıllardır AKP’nin yönettiği Sancaktepe Belediyesi’nin lüks içinde olduğunu açıkladı. Özkan, “Başkanlık katı 6 bin metrekare, jakuzi, 200 metrekarelik mutfak…’ dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.04.2024 - 22:08
CHP’nin kazandığı AKP’nin yönettiği Sancaktepe Belediyesi’nde lüks içinde yaşamışlar
Abone Ol google-news

CHP, AKP’nin 16 yıldır yönettiği Sancaktepe Belediyesi’ni 31 Mart yerelde seçimlerde yüzde 50,59 oy ile kazandı. Yurttaşların ucut et bulabilmek için sabahın erken saatlerinden itibaren kuyruklar oluşturduğu Türkiye'de 2008 yılından beri AKP’nin yönettiği Sancaktepe Belediyesi’nin içinin lüks ve şatafat ile düzenlendiği ortaya çıktı.

 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kampanya direktörü Necati Özkan, Sancaktepe Belediyesi’ne yaptığı ziyarete ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Ruşen Çakır’ın Medyascope kanalında konuşan Özkan, şunları söyledi:  

“Alper Yeğen’i kutlamak için Sancaktepe Belediyesi’ne gittim. Başkanlık katı 6 bin metrekare; oda, oda, oda, dinlenme odası, dinleme odası, dinlemen odası, jakuzi, 200 metrekarelik mutfak. Bu nasıl olabilir? Kamu nasıl böyle yönetilebilir? Aşağıda millet büyük fakirlik çekerken, çadırda iftarlık almak için insanlar varken, bunu nasıl yapabilir bir siyasi yönetim. Bugün AKP’nin kaybetmesi boşuna değil.”


Sancaktepe Belediyesi haberleri Necati Özkan haberleri lüks haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP, İl Seçim Kurulu'na itiraz etmişti: Ardahan'da seçimler yenilenmeyecek

CHP, İl Seçim Kurulu'na itiraz etmişti: Ardahan'da seçimler yenilenmeyecek
Ofisinde ölü bulunan CHP İl Başkanının oğlu toprağa verildi

Ofisinde ölü bulunan CHP İl Başkanının oğlu toprağa verildi
Şaban Sevinç'ten çok konuşulacak 'Kılıçdaroğlu' kulisi: 'Seçimi kaybediyorlar, sahaya çıkarsam...'

Şaban Sevinç'ten çok konuşulacak 'Kılıçdaroğlu' kulisi: 'Seçimi kaybediyorlar, sahaya çıkarsam...'
Gezgin arıcıların rotası şaştı! İşte nedenleri…

Gezgin arıcıların rotası şaştı! İşte nedenleri…
Özgür Demirtaş ile Buket Aydın arasında 'Ekrem İmamoğlu' polemiği: 'Altı üstü kıytırık bir spikersin...'

Özgür Demirtaş ile Buket Aydın arasında 'Ekrem İmamoğlu' polemiği: 'Altı üstü kıytırık bir spikersin...'
Gıda etiketleri için tarih belli oldu! Resmi Gazete’de yayımlandı

Gıda etiketleri için tarih belli oldu! Resmi Gazete’de yayımlandı
Özlem Çerçioğlu'na mazbatası adliyenin yemekhanesinde verildi: 'Utanç verici'

Özlem Çerçioğlu'na mazbatası adliyenin yemekhanesinde verildi: 'Utanç verici'
Eski danışmanı Murat İde’den Meral Akşener’e sert tepki: ‘Bu hırsızlığa niye ortak oldun…’

Eski danışmanı Murat İde’den Meral Akşener’e sert tepki: ‘Bu hırsızlığa niye ortak oldun…’