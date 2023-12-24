CHP'nin Manisa adayı Ferdi Zeyrek: Yüzde 48'le kazanırız

CHP’nin Manisa’da büyükşehir belediye başkan Adayı mimar Ferdi Zeyrek, yerel seçim hedefini Cumhuriyet’e açıkladı.

Mehmet İnmez
Yayınlanma: 24.12.2023 - 03:00
CHP'nin Manisa adayı Ferdi Zeyrek: Yüzde 48'le kazanırız
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CHP’li Zeyrek, “Yarım kalan hikâyemiz var. Tamamlamak için projelerimiz hazır. Tüm projelerimizi çok kısa bir sürede yurttaşa anlatacağız. El ele vererek büyükşehir belediyesini yüzde 48’in üzerinde oy ile kazanacağız ve CHP’li belediye hizmetlerini kente kavuşturacağız” dedi.


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