CHP’nin Manisa başarısının mimarlarından Balaban ve Durbay: 'İnsan odaklı çalışacağız'

Yayınlanma: 13.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.04.2024 - 04:00

2012’de kurulan ve kurulduğu yıldan beri AKP yönetiminde olan merkez ilçeler Yunusemre ve Şehzadeler Belediyesi de bu seçimde CHP’ye geçti. Yunusemre Belediyesi Başkanı Semih Balaban ve Şehzadeler Belediyesi Başkanı Gülşah Durbay, hedeflerini Cumhuriyet’e anlattı.

Ekonomik krizden kaynaklı yaşanan yoksulluğun seçimi etkileyen en önemli etken olduğunu belirten Balaban, “Genel başkanımızın büyük etkisiyle, doğru adaylarla ve parti içinde barışın sağlanmasıyla Manisa’da tarihi bir başarı elde edildi. Bu sonuçlar tüm yurttaşları rahatlattı ve iktidara da kırmızı kart gösterildi” dedi. İlk 5 ay için her mahallede “mahalle meclislerinin” kurulacağını ve insan merkezli sosyal hizmetlerin hayata geçirileceğini söyleyen Balaban, “Bazı bölgelerde sosyal tesisler sözümüz var, onları gerçekleştireceğiz. Belediyeyi en az 500 milyon TL borçla devraldık. Ciddi borç yükü demek. Bunu da tasarruf temelli bir plan çerçevesinde eriteceğiz. Biz büyük binalar yerine halka dokunan sosyal politikalarla belediyecilik yapacağız. En büyük sorun imar ve kentsel dönüşüm. Bu konulardaki hatalardan dolayı barınma sorunu var. Önceliğimiz bunları düzeltmek olacak” ifadelerini kullandı.

‘KADINLAR OKUMA YAZMA KURSU İSTİYOR’

Manisa’nın ilk kadın belediye başkanı olan Şehzadeler Belediyesi Başkanı Durbay, “Bu seçimde halk iktidarı sarstı. Sarsmakla da kalmadı, halkımız CHP’ye de bir fırsat verdi. Bu atmosferin genel seçime de yansıyacağını düşünüyorum. Bu süreçte en büyük aktörler biz belediye başkanları olacağız. İnsanların CHP’ye olan güvenini sağlamak zorundayız” dedi. “Aile sosyal sigortası” sistemini yaşama geçireceklerini söyleyen Durbay şöyle konuştu: “Okulöncesi ve kreş eksiği çok fazla. Bunların sayısını artıracağız. Öğrencilerimiz okullarına aç giriyor. Okullarda ücretsiz yemek vereceğiz. Kadınların istihdama ve sosyal hayata katılımını artıracağız. 2024 yılındayız, hâlâ kadınlar bizden okuma yazma kursları istiyor. Bunları hemen hayata geçireceğiz” diye konuştu.

