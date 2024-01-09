CHP'nin Meclis'e 'Can Atalay için olağanüstü toplantı' çağrısına ret

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisinin TBMM'yi olağanüstü toplama talebinin reddedildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2024 - 20:40
CHP'nin Meclis'e 'Can Atalay için olağanüstü toplantı' çağrısına ret
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CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisinin TBMM'yi olağanüstü toplama talebinin reddedildiğini duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay'ın TİP Milletvekili Can Atalay ile ilgili verdiği karara tepki göstermiş; konuya ilişkin TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

‘YARIN YANIT VERİLECEK’

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Günaydın, "Meclis Başkanı’nın olağanüstü toplantı çağrımıza ilişkin olumsuz görüş bildiren yazısı, talebimizden 5 gün sonra, toplantı tarihi olarak belirttiğimiz 9 Ocak günü saat 18.30’da elimize ulaştı.. Yarın gerekli yanıtımız ve tutumumuz kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.


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