Yayınlanma: 09.01.2024 - 15:48

Güncelleme: 09.01.2024 - 15:48

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde adaylar kesinleşmeye başladı. CHP Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Bedri Ağaç oldu. Peki, CHP Gümüşhane Belediye başkan adayı Bedri Ağaç kimdir? Gümüşhane Belediye başkan adayı Bedri Ağaç kaç yaşında, nereli?

BEDRİ AĞAÇ KİMDİR?

Bedri Ağaç; 1966’da Gümüşhane'de dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Gümüşhane'de tamamladı. Sonra sırasıyla Kuleli Askeri Lisesi, Kara Harp Okulu ve Kara Kuvvetleri Ulaştırma Okulunu bitirdi. 20 Yıl Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptı. Yaklaşık üç yıl; Amerika, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Belçika, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Kosova ve Ukrayna olmak üzere; çeşitli yurt dışı görevlerinde bulundu. Ayrıca; MSB Ulaştırma Servis Birlik Komutanı, Ulaştırma Okulu ve Lojistik Yönetim Okulu'nda Öğretim Görevlisi, Kolordu Lojistik Destek Komutanı, Kolordu Karargâhı ve NATO Karargâhında Ulaştırma Plan subayı olarak görev yaptı. ABD Virginia TEC Üniversitesine bağlı ALMAC’da (Ordu Lojistik Yönetim Koleji); “Ulaştırma ve Lojistik Yönetim” alanında “Yüksek Lisans Eğitimini” onur derecesi ile tamamladı. TSK’de görevde iken; “Ulaştırma Yönetimi ve Trafik Yönetimi” adlı kitapları yayınlanmıştır. Gölcük ve Düzce Depremlerinde; 6 Ay boyunca “Yardım-Lojistik Destek ve Ulaştırma Koordinatörü” olarak görev yaptı. Şerefle ve onurla hizmet ettiği Türk Silahlı Kuvvetlerinden, hizmet süresini tamamlamayı müteakip Yarbay rütbesi ile kendi isteğiyle emekli oldu. 2009 ve 2019 yıllarında Gümüşhane CHP Belediye Başkan Adayı olarak seçimlere girdi. 2015 ve 2017’de CHP Gümüşhane İl Başkanı olarak seçilen Bedri AĞAÇ; dört yıldır bu görevi sürdürmektedir.

BEDRİ AĞAÇ ÖZEL HAYATI

Bedri Ağaç evli bir çocuk babasıdır. Ağaç, çok iyi derecede İngilizce, orta düzeyde Almanca ve Hırvatça bilmektedir.