CHP'nin önseçiminde Akdeniz'den İmamoğlu'na büyük destek

Yayınlanma: 25.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 25.03.2025 - 04:00

CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart’ta yaptığı önseçim Antalya, Burdur ve Isparta kentlerinde de yüksek katılımla gerçekleşti. Akdeniz’in üç kentinde CHP önseçim sandıklarında toplam 565 bin 859 kişi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı gösterilmesini istedi.

İki yıl önce 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda bu üç kentten Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na toplam 1 milyon 122 bin 341 oy çıkmıştı. AKP adayı Recep Tayyip Erdoğan için ise 948 bin 58 oy kullanılmıştı. Geçen pazar yapılan CHP’nin önseçiminde Ekrem İmamoğlu için bu 3 ilden gelen gönüllü toplam oy 566 bine yakın oyla Millet İttifakı’nın aldığı toplam oyun neredeyse yarısına ulaşması dikkat çekti.

İMAMOĞLU DEDİLER

- Antalya’da önseçim için 197 sandık kuruldu. Ekrem İmamoğlu için 511 bin 730 oy çıktı. 70 bin üyeden 57 bin 678’i (yüzde 82) sandıklara koştu. Dayanışma sandıklarına atılan oy sayısı ise 454 bin 53 oldu.

- Burdur’da CHP’nin 6 bin 655 üyesi bulunuyor. Bunun 5 bin 476’sı oy kullandı, dayanışma için kullanılan oy ise 19 bin 396 oldu. Toplam 24 bin 872 kişi Cumhurbaşkanı için İmamoğlu’nu tercih etti.

- Isparta’da ise 4 bin 500 kayıtlı üyeden 3 bin 623’ü oy kullanırken dayanışma için sandık başına giden 25 bin 634 kişi ile birlikte 29 bin 257 seçmen tercihini göstermiş oldu.