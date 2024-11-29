CHP'nin 'para sayma' davası ertelendi!

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda kaydedildiği iddia edilen ''para sayma'' görüntülerine ilişkin açılan dava ertelendi.

CHP'nin 'para sayma' davası ertelendi!
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Engin Deniz İpek
Yayınlanma: 29.11.2024 - 11:54

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda kaydedildiği iddia edilen ''para sayma'' görüntülerine ilişkin açılan davanın ikinci duruşması bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi’nde görüldü.

Dava 11 Nisan Cuma saat 10.00'a ertelendi.


Etiketler: #para sayma #chp İstanbul İl Başkanlığı #dava

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