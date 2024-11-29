CHP'nin 'para sayma' davası ertelendi!
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda kaydedildiği iddia edilen ''para sayma'' görüntülerine ilişkin açılan dava ertelendi.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda kaydedildiği iddia edilen ''para sayma'' görüntülerine ilişkin açılan davanın ikinci duruşması bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi’nde görüldü.
Dava 11 Nisan Cuma saat 10.00'a ertelendi.
Etiketler: #para sayma #chp İstanbul İl Başkanlığı #dava
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