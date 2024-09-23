Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanından Özgür Çelik'e 'para sayma' davası öncesi tepki: Anlaşılan, konu hepimizin ortak meselesi değil

Yayınlanma: 23.09.2024 - 15:54

Güncelleme: 23.09.2024 - 15:54

CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında açılan davada ilk duruşma 25 Eylül'de görülecek.

Bugün Gerçek Gündem'e bir röportaj veren CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, konuya ilişkin soru üzerine "31 Mart’tan önce acaba seçim sonuçlarını bu yolla etkileyebilir miyiz diye düşünen iktidar ve iktidara yakın çevreler bu işi servis etti. Burada bu konuyla ilgili bir dava süreci başlattılar ve bu yönüyle il binası alındığında görevdeki il başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu'ydu. Ama hepimiz o sürece destek olduk. Ben ilçe başkanıydım. Kampanya yaptık, gittik bir bankanın önünde bağışlarda bulunduk" dedi.

Çelik sözlerinin devamında da "O görüntülerdeki diğer partili arkadaşlarla da konuşmalarımızı ve görüşmelerimizi yaptık. Bizim seçim ve hukuk işlerinden sorumlu başkan yardımcılığımız, hukuk komisyonumuz süreci yakından takip ediyor. Genel merkezimiz süreci çok yakından takip ediyor. Bu konu hepimizin ortak meselesi" diye konuştu.

KAFTANCIOĞLU'NUN DANIŞMANINDAN TEPKİ

Dönemin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun basın danışmanı Can Poyraz ise Çelik'in bu sözlerine tepki gösterdi. İlgili haberi alıntılayarak sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden bir açıklama yapan Poyraz, "Kendisinin ilçe başkanı olduğu dönemde belli aralıklarla beni arayan Çelik bu görüntüler servis edildikten sonra geçmiş olsun telefonu bile açmamıştır" ifadelerini kullandı.

"Ne yazık ki İl Başkanı Çelik yapılmayanları yapılıyormuş gibi anlatmıştır!" diyen Poyraz, sözlerinin devamında şunları dile getirdi:

-Görüntülerin servis edildiği günden bugüne ne İl Başkanlığı ne de CHP Genel Merkezi tarafından -siyasi nedenlerle açılmış- bu davaya ilişkin kimse benimle temas kurmadı.

-Seçim ve hukuk işlerinden sorumlu başkan yardımcısı ile alakasız bir ortamda denk geldik ve bu konu ile ilgili sadece espri yapmayı seçti.

-Hukuk komisyonu süreci yakından takip etmiyor.

-Genel Merkez de süreci yakından takip etmiyor.

-Anlaşılan, konu hepimizin ortak meselesi değil.

25 Eylül’de hakim karşısına çıkacağım.

Özetle bu davada yalnızım.

Yalnız ilerleyeceğim."

Para sayma görüntülerine ilişkin başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve danışmanı Melih Morsümbül, eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Mustafa Can Poyraz, İmamoğlu İnşaat Şirketi'nin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 22 sanığın tamamı hakkında, Siyasi Partiler Kanunu'nun "kanuna aykırı bağış, kredi veya borç alınması, borç verilmesi" maddesi gereğince 6'şar aydan 1'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.