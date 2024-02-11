CHP'nin seçim sloganı belli oldu

Yerel seçimler yaklaşırken partilerin seçim sloganı belli oldu. CHP'nin seçim kampanya sloganının son dakika bir değişiklik olmaması durumunda "İşimiz gücümüz seçim kampanyası olacak" olduğu belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.02.2024 - 11:00
CHP'nin seçim sloganı belli oldu
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AKP, “Gerçek belediyecilik” sloganı ile sahaya çıktı. MHP, “Cumhur Bizim, Türkiye Hepimizin” sloganı ile mitinglere başlarken, İYİ Parti “Mecbur değilsin” sloganını kullanıyor. Saadet Partisi geçtiğimiz hafta seçim sloganını “Saadet İş Başına, Haydi Bismillah” olarak duyurdu. Yeniden Refah Partisi ise “Ahlaklı belediyecilik” diyerek 81 ilde gösterdiği adayları bir törenle tanıttı.

Gazete Duvar'ın haberine göre; CHP’nin seçim kampanyası sloganı “İşimiz gücümüz Türkiye” olacak. Son dakika bir değişiklik olmazsa belirlenen bu slogan “İşimiz gücümüz Ankara”, “İşimiz gücümüz Çanakkale” gibi her kentin adı ile de kullanılacak. Ayrıca seçim bölgelerinde parti politikaları dile getirilirken, “İşimiz gücümüz gençlik”, “İşimiz gücümüz emekliler” gibi sloganlar üretilecek.


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