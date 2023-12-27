CHP’nin Tuzla önergeleri ve 12 şehit soruları yanıtsız kaldı: Meclis’e ‘bölgeye gidelim’ dilekçesi

Yayınlanma: 27.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 27.12.2023 - 04:00

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tuzla’da 10 Kasım törenlerinde Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını takmayan bazı teğmenlerle ilgili verilen soru önergelerine karşı “Olay hakkında adli ve idari soruşturmalar devam etmektedir” dedi. Önergesine geçiştirme bir yanıt aldığını söyleyen CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, 12 askerin şehit olmasıyla ilgili kapalı oturum taleplerinin de karşılanmadığını söyledi. Bayraktutan, “Muhtemelen kamuoyu uyutuluyor ve gündemden düştükten sonra da konu tozlu raflara konulacak. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde böyle bir ithamın olması bile ayıptır. Bakanın verdiği cevap olayı kapatmaktır” ifadelerini kullandı. Bayraktutan, Milli Savunma Komisyonu’nun şehitlerle ilgili toplanması ve bölgede inceleme yapması için dilekçe de verdi.