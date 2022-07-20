CHP’nin yaz boyunca farklı illerde yapacağı grup toplantılarının ayrıntıları belli oldu
CHP’nin yaz dönemi boyunca farklı illerde yapacağı grup toplantılarına ilişkin ayrıntılar MYK toplantısında görüşüldü. CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ilk olarak 2 Ağustos’ta Ağrı’da başlatacağı program kapsamında 100’e yakın milletvekilinin kente geleceği öğrenildi.
CHP MYK, önceki gün Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Edinilen bilgiye göre, toplantıda CHP’nin yaz dönemi boyunca farklı illerde yapacağı grup toplantılarına ilişkin ayrıntılar görüşüldü. CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ilk olarak 2 Ağustos’ta Ağrı’da başlatacağı program kapsamında 100’e yakın milletvekilinin ile geleceği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun her hafta pazartesi günü başkanlık ettiği MYK toplantısının da bu kapsamda salı günü Ağrı’da yapılacağı kaydedildi. Kılıçdaroğlu’nun grup konuşmasına dışardan da katılım olabileceği ve toplantıların ardından yurttaşlarla soru-yanıt bölümlerinin de olacağı aktarıldı. Bir sonraki grup toplantısının 9 Ağustos’ta Edirne’de olacağı belirtilirken, partinin yaz dönemi boyunca yaklaşık sekiz ilde her salı aynı programı yapacağı, Kılıçdaroğlu’nun konuşmalarından sonra da milletvekillerinin saha çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi. Ayrıca 24 Temmuz’da yapılacak Milletin Sesi mitingi çalışmalarının da genel başkan yardımcıları Ahmet Akın ve Onursal Adıgüzel tarafından sürdürüldüğü kaydedildi.
Öte yandan, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz’ün MYK toplantısında dış politikaya ilişkin üç başlıklı bir sunum yaptığı ve İsveç ile Finlandiya’nın NATO üyeliği, Rusya-Ukrayna savaşı gibi konuların konuşulduğu öğrenildi. Çeviköz’ün MYK üyelerini enerji krizi, tahıl krizi ve göç sorunu hakkında bilgilendirdiği kaydedildi. Toplantıda Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin “Savaşın sürmesi Türkiye’ye hem enerji açısından sorun yaratacak hem de tahıl açısından sorun yaşatacak. Çünkü savaş Türkiye’nin enerji ve tahıl aldığı bölgeleri kapsıyor. Bizi önümüzdeki dönemde bu alanlarda krizler bekliyor” değerlendirmesinin yapıldığı belirtildi.
"ALGI OLUŞTURUYORLAR"
İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine ilişkin ise “İktidar İsveç-Finlandiya’nın NATO üyeliğine ilişkin PKK ve YPG’nin NATO açısından terör örgütlüğüne geçtiğini anlatıyor ama aslında bu olmadı. NATO genel sekreteri de bu konuda açıklama yaptı. Bir algı oluşturuyorlar” görüşlerinin paylaşıldığı öğrenildi.
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