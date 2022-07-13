CHP grup toplantıları Ağrı’dan başlayıp Edirne ile devam edecek

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 04:00

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin yaz dönemi saha çalışmaları kapsamında her hafta bir ilde grup toplantısı düzenleyecek. Söz konusu çalışmalara ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, “Grup toplantılarımıza 2 Ağustos’ta Ağrı’da başlayacağız. 9 Ağustos’ta Edirne’de olacağız. Türkiye’nin doğusundan batısına her yerde olacağız. Yaz aramız olmayacak, grup toplantılarımızla halkın arasında olacağız” ifadelerini kullandı.

Partiden geniş katılımla illerde olacaklarını vurgulayan Toprak, “Milletvekillerimiz, MYK’miz, parti meclisi üyelerimiz herkes toplantılara katılacak. Biz artık seçim takviminde gibi çalışıyoruz. Ülke yönetilemez bir durumda. Sayın Kılıçdaroğlu yerel seçimlerden sonra pandemi demeden Türkiye’nin birçok iline gitti. Şu an bu ziyaretleri devam ettiriyor” diye konuştu. Grup toplantılarının geniş katılımlı olacağını da vurgulayan Toprak, “Grup toplantılarımız vatandaşa açık olacak. Sonrasında bize sorularını soracaklar. O bölgenin kanaat önderleri, esnafları, muhtarları herkes toplantılarımıza katılabilecek. Herkesi de davet ediyoruz. Genel başkanımız salı günleri yine saat 13.30’da ulusa seslenişini yapacak sonra vatandaşlar konuşacak. Onların dertlerini dinleyeceğiz ve çözüm önerilerimizi anlatacağız” bilgisini paylaştı.

TMSF TEPKİSİ

Öte yandan Toprak, yaptığı yazılı açıklama ile TMSF’nin Türkiye’nin en büyük sanayi, ticaret, madencilik ve medya patronlarından birisi haline geldiğini belirtti. Ancak TMSF ile ilgili süreçlerin şeffaf yürütülmediğini belirten Toprak, “TMSF’nin resmi listesine göre, el koymalar sonrası halen farklı sektörlerde faaliyet gösteren 716 ticari, sınai, turizm, medya, gıda, altın madenleri, teknoloji ve imalat şirketleri TMSF kontrolünde. İktidarın arpalığına dönüştürülen, yıllardır 165’i TMSF mensubu olmak üzere 282 kayyım tarafından yönetilen bu şirketlerin 2022 Ocak itibarıyla toplam aktifleri 76 milyar, ciroları ise 36.5 milyar TL” ifadelerini kullandı. TMSF’nin faaliyetlerinin sorgulanmasına karşı yasal engeller de çıkartıldığını belirten Toprak, “İktidarımızda atacağımız ilk adımlardan birisi bu yasayı değiştirip, koruma kalkanını kaldırmak, şayet usulsüzlük, haksız kazanç ve servet edinme varsa yargı önünde hesabını sormak, şeffaflıktan, denetimden uzak şekilde kapalı kapılar ardında yürütülen süreçleri, kullanılan milyarların nerelere aktarıldığını açığa çıkartmak olacaktır” değerlendirmesini yaptı.