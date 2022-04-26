Kılıçdaroğlu'ndan tarihi grup toplantısı: 'Vatanı satanlarla mücadele edeceğiz'

26 Nisan 2022 Salı, 13:32

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu konuşmasının başında, Gezi Parkı Davası'nda alınan kararlar üzerine sert ifadeler kullandı.

"Gezi kararı açıklandı. Kurgulanmış mahkemelerden adalet çıkmaz" diyen Kılıçdaroğlu, "Burada görev alan hakimlerin bir kısmı önceden kararlarını vermişler. Talimatla aldıkları kararların altına imza atıyorlar. Bu tür mahkemeleri çok gördük" dedi.

CHP lideri, "Gezi nedir? Bizim demokrasi tarihimizde özgürlüğü haykıran gençlerin sesidir. Baskıya isyandır Gezi. Kendi ülkemizde özgürce yaşamak istiyoruz diyor gençler. Bu kurgulanmış mahkemede Osman Kavala beraat ettiği bir davadan müebbet hapse mahkûm oldu. Dünyada böyle bir garabet yok. Ama bizim ülkemizde olur! Çünkü yargı bağımsız değil. Bizim Vera'ya bir sözümüz var, biz Vera'yı tekrar babasıyla kucaklaştıracağız" diye devam etti.

"YOLUMDAN ÇEKİLİN"

Kılıçdaroğlu, konuşmasında "Yol arkadaşlarım bütün yol arkadaşlarımıza sesleniyorum size de bir çift lafım var bu engerekler ve çiyanlarla çatışma ne kadar sert olursa zafer de o kadar yakın ve görkemli olacaktır. Ne pahasına olursa olsun yürüyeceğiz. Bu millete çetelere boyun eğdirmeyeceğiz. Ben o yoksulluğa mahkûm edilen çocuklar için mücadele edeceğim. Ya bana katılın ya da şimdi şu anda yolumdan çekilin. Açık ve net söylüyorum" ifadelerini kullandı.

"KAVGA EDECEĞİZ"

''Bu iktidar 5’li çetelerin iktidarıdır" diyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Halkın, milletin iktidarı değildir. Milletin nasıl soyulduğunu şöyle ifade edeyim, hepimiz bu güzel ülkede birlikte ve beraber yaşamak zorundayız. Bugün yazdığım konuşmayı bir kenara bıraktım. Karanlığa mahkûm edilen milyonların sesini dile getirmek istiyorum. Karanlığa mahkûm edilen çocuklarımız dolaysıyla öfkeliyim. Ey Saray, sesimi duyuyor musun? Görmezden geldiklerinin, hiç kimse olarak gördüklerinin ışıksız evlerinden sesleniyorum. Yoksulların biriken öfkesini görüyor musun? Evsiz, elektriksiz, aç bıraktığın bebeklerin ağlamasını duyuyor musun? Sonra o karanlıkta senin 5’li çetelerini düşünüyorum ve yumruklarımı sıkıyorum. 'Bunlar engerekler ve çıyanlardır, bunlar aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır' diyor Ahmed Arif. Dünya kötülük yapanlar yüzünden değil, seyirci kalanlar yüzünden bu hale geldi. Cesaret yoksa zafer yoktur. Yol arkadaşlarıma sesleniyorum, bu engerek ve çıyanlarla çatışma ne kadar sert olursa zafer de o kadar yakın olacaktır. Ne pahasına olursa olsun yürüyeceğiz. Ya şimdi bana katılın ya da yolumdan çekilin. Beş paraya vatandaşlık satanlarla kavga edeceğiz, milyonların elektriğini kesenlerle kavga edeceğiz. Çocukları etten, sütten mahrum bırakanlarla kavga edeceğiz. Bu kiralarla, bu enflasyonla, sokaklarımızı mafyaya teslim edenlerle, ülkenin onurunu konsolosluk bahçelerine gömenlerle kavga edeceğiz."

Mücadeleye devam edeceklerinin altını çizen Kılıçdaroğlu, konuşmasını "Vatanı satanlarla kavga edeceğiz. Biz birbirimize emanetiz yol arkadaşlarım. Bu memleket bize emanet. Birimiz açken hiçbirimiz tok değiliz. Birimiz karanlıktayken hiçbirimiz aydınlıkta değiliz. Haydi eyvallah değerli arkadaşlarımız!" diyerek sonlandırdı.







