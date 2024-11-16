Çiğdem Bayraktar: 'KKTC'nin varlığı Batılı sömürgeci ilgiye ciddi bir karşı koyuş'
Dr. Çiğdem Bayraktar Ör “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bölgede etkisini artıran İsrail ile kurduğu askeri ortaklıklar Türkiye için son derece dikkat çekicidir” uyarısında bulundu.
Kıbrıs Türklerinin Ada’da verdikleri mücadelenin sonucu olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 41 yıl önce bugün kuruldu. Tarihçi Dr. Çiğdem Bayraktar Ör, “KKTC’nin varlığı Batılı sömürgeci ilgiye karşı ciddi bir karşı koyuş halini almıştır” dedi.
“Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bölgede etkisini artıran İsrail ile kurduğu askeri ortaklıklar Türkiye için son derece dikkat çekicidir” diyen Bayraktar, “Ne var ki ‘Kahrolsun İsrail!’ diye slogan atan siyasiler, Akdeniz’den Kızıldeniz’e uzatılan bu iletişim ve ortaklık hatlarında ortaya çıkan Türkiye karşıtı gerilimi görmezden gelmekte ve Doğu Akdeniz’de keşfedilen doğalgaz rezervlerinin gelecekteki önemini göz ardı etmekte” diyerek Ankara açısından tehlikelere dikkat çekti.
Etiketler: #Çiğdem Bayraktar Ör #KKTC
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'den 'İmamoğlu' çağrısı
- İhraç talebi ile disipline sevk iddiası!
- 2 çocuk vurulmuş halde ölü bulundu!
- AKP'li başkandan 'torpil' savunması
- İşte Enes Güran'ın kolundaki ısırık izinin fotoğrafı
- 'Erdoğan' zirvesi sonrası MHP'den bir paylaşım daha!
- Çok konuşulacak 'Kabine değişikliği' kulisi
- Biberonla tiner içirilen bebek öldü
- Ahu Tuğba'nın ölüm nedeni belli oldu!
- 'İsrail'e petrol sevkıyatı' gerilimi!