Çiğdem Bayraktar: 'KKTC'nin varlığı Batılı sömürgeci ilgiye ciddi bir karşı koyuş'

Yayınlanma: 16.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.11.2024 - 07:15

Kıbrıs Türklerinin Ada’da verdikleri mücadelenin sonucu olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 41 yıl önce bugün kuruldu. Tarihçi Dr. Çiğdem Bayraktar Ör, “KKTC’nin varlığı Batılı sömürgeci ilgiye karşı ciddi bir karşı koyuş halini almıştır” dedi.

“Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bölgede etkisini artıran İsrail ile kurduğu askeri ortaklıklar Türkiye için son derece dikkat çekicidir” diyen Bayraktar, “Ne var ki ‘Kahrolsun İsrail!’ diye slogan atan siyasiler, Akdeniz’den Kızıldeniz’e uzatılan bu iletişim ve ortaklık hatlarında ortaya çıkan Türkiye karşıtı gerilimi görmezden gelmekte ve Doğu Akdeniz’de keşfedilen doğalgaz rezervlerinin gelecekteki önemini göz ardı etmekte” diyerek Ankara açısından tehlikelere dikkat çekti.