Çiğli'de 'İstiklalden İstikbale Büyük Cumhuriyet' Yürüyüşü: Dev Atatürk posteri ve Türk bayrağı taşındı

Çiğli'de yüzlerce vatandaş, “İstiklâlden İstikbale Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü”nde bir araya geldi.

Cumhuriyet marşlarının hep bir ağızdan söylendiği yürüyüşte, marşlara evlerinin balkonlarından alkışlarla ve araçlarının kornalarıyla destek veren vatandaşlar da coşkuya ortak oldu.

Etkinliğe yüzlerce vatandaşın yanı sıra Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ve eşi Gamze Yıldız, CHP İlçe Başkanı Erkan Akar ve yönetimi, ilçe gençlik ve kadın kolları, meclis üyeleri, muhtarlar, sporcular, kursiyerler ve izciler katıldı.

Yürüyüş boyunca taşınan dev Atatürk posteri ve Türk bayrağı, korteje büyük bir coşku kattı. Kent sokaklarında yankılanan marşlar, meşalelerin ışığıyla bütünleşerek unutulmaz bir atmosfer oluşturdu.

Atatürk Heykeli önünde sona eren yürüyüşte, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın ardından bando ekibinin seslendirdiği marşlar eşliğinde bayraklar dalgalandı, meydanı dolduran kalabalık coşkuyla marşlara eşlik etti.

"CUMHURİYET’E MİNNETTARIM"

Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Cumhuriyetimizin 102. yılını kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, ‘Bu en büyük bayramdır.’ 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması, milletimizin işgale ve parçalanmaya sürüklendiği bir dönemin başlangıcıdır. Atatürk, 5 yıl sonra 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’i ilan ederek, bu milleti yıkılamaz kılan bağımsızlık iradesini tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu toprakları bizlere kanıyla canıyla armağan eden başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. 10 kardeşli bir babanın evladı olarak, sizlerin seçtiği bir belediye başkanı olarak bu Cumhuriyet’e minnettarım. Cumhuriyet asla yıkılmayacak, bizimle ilelebet yaşayacaktır" dedi.