Cinsel saldırı, şantaj ve intihara yönlendirme iddiasıyla dava açılmıştı

Yayınlanma: 14.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 14.01.2025 - 04:00

İstanbul’da E.K. (24) isimli bir kadın, İ.A. (23) isimli bir kişinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu, fotoğraflarını ailesine atacağını söyleyerek şantaj yaptığını ve intihara yönlendirdiğini iddia ederek dava açtı.

Sanık İ.A.’nın “nitelikli cinsel saldırı, kasten yaralama, şantaj, özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek, silahla tehdit, başkasını intihara yönlendirme yardım etme” suçlarından İ.A.’nın annesi P.A’nın ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan yargılandığı davada savcı sanıkların beraatı yönünden mütalaa verdi. Mahkeme İ.A’ya ‘kasten yaralama’, ‘şantaj’, “özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek” suçlarından 5 yıl 6 ay hapis cezası, İ.A’nın annesi P.A. için beraat kararı verdi. E.K’nin avukatı Kerim Bahadır Şeker dosyayı üst mahkemeye taşıyacaklarını belirtti.

Cumhuriyet’e konuşan avukat Şeker, “Sanık, nitelikli cinsel saldırı suçundan beraat ettiği için istinafa gideceğiz. Çünkü istinaf istememizin nedenlerinden en önemlisi, bir kişi şantajla eve alınıp kasten yaralama gerçekleştirilip dövülüyor. Dövüldükten sonra çıplak videoları çekiliyor. Mahkeme heyeti savcının beraat mütalaasına rağmen şantaj, özel hayatın gizliliğini ihlal ve kadına karşı kasten yaralama suçlarından İ.A. hakkında 5 yıl 6 ay hapis cezası ve adli para cezasına hükmetti. Şu an itibarıyla İ.A.’nın adli kontrol şartı devam ediyor. Yurtdışına çıkış yasağı var. Karar kesinleştiğinde de cezasını çekmesi ve tutuklanması muhtemel olarak bekliyoruz” diye konuştu.