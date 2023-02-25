CNN Türk canlı yayınında gündem olan anlar: Hande Fırat'tan 'YSK' gafı

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 09:20

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 09:42

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, CNN Türk'te Ahmet Hakan Coşkun'un sunduğu "Tarafsız Bölge" isimli programda seçim takvimine ilişkin kulis bilgilerini paylaşırken çok konuşulucak bir 'gaf'ta bulundu.

Programda Ahmet Hakan Coşkun'un "Depremzedelerin birçoğu şehirlerini terk etti. Onların oy kullanmaları sağlıklı şekilde nasıl sağlanacak? Bütün bunlar araştırıldı ve sonuç olarak 'Evet kardeşim 14 Mayıs'ta bu işler oluyor' noktasına mı gelmişler?" diye sorması üzerine Hande Fırat "Bazı teknik zorluklar olabileceği vurgulanmıştı ama bugün YSK yetkilileriyle de anlaşıldı" dedi. Fırat daha sonra bu sözünü "Daha doğrusu AK Parti'nin YSK'daki temsilcileri ile görüşüldü" diyerek düzeltti.

Fırat sözlerinin devamında da "YSK temsilcileri geçen hafta bölgede incelemelerde bulundu. Öncelikle nüfusun durumu ortaya çıkarılacak. Sonra hemen seçmen kütüklerine bakılacak. Ankara'ya Konya'ya gelmiş olan tıpkı bir polis gibi oy kullanacak. Çadırkent ya da konteyner, muhtemelen deprem bölgesinde konteynerler tercih edilecek. Cumhurbaşkanı söylediğinin, 14 Mayıs'ın arkasında durmak istiyor en başından beri. 18 Haziran riskli bir tarih" diye konuştu.