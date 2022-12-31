CNN Türk canlı yayınında 'Pele' krizi: Ben burada önemli bir şey anlatırken

31 Aralık 2022 Cumartesi, 11:13

Brezilyalı efsane futbolcu Edson Arantes do Nascimento ya da dünyaca bilinen adıyla Pele'nin ölümüyle ilgili son dakika haberi, CNN Türk canlı yayınında gerginliğe neden oldu.



CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü programında sunucu Hande Fırat, Pele'nin ölüm haberi gelince gelişmeyi son dakika olarak duyurmak istedi. Ancak Fırat bunu yaparken programın yorumcusu, iktidara yakınlığıyla bilinen Milliyet yazarı Zafer Şahin'in sözünü de kesmiş oldu.

Buna tepki gösteren Zafer Şahin, Fırat'a "İnşallah başka bir ölüm ilanı olmaz, ben bir anlatayım" dedi.

Şahin tepkisine "Ben burada önemli bir şey anlatırken, Pele'nin ölüm haberi son dakika olarak verilmeyebilirdi, spor programı değiliz neticede" sözlerini kullanarak devam etti.

Fırat da buna karşılık "Sonuç itibariyle haber kanalında Pele'nin ölüm haberi son dakikadır" karşılığını verdi.