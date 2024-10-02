Çoban sorunu çözümsüz kaldı

Yayınlanma: 02.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.10.2024 - 04:00

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın “Bugün 25 bin Afgan çoban gitse tarım, hayvancılık kalmaz” açıklamaları sonrası İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Bakanlık yanıtında “çoban destekleri” hakkında bilgilendirme yaptı. Yanıta göre ilk defa 2014 yılında uygulanmaya başlanan “sürü yöneticisi istihdam desteği” kapsamında 2014-2023 arasında 71 bin 698 işletme/çoban desteklemeden yararlandı. Aynı yıllar arasında toplam 659.8 milyon TL destekleme ödemesi yapıldı. Destekleme prim değeri 2021 yılında 6 bin TL/işletme-çoban, 2022 yılında 12 bin TL/işletme-çoban ve 2023 yılında yüzde 150’lik artışla 30 bin TL/işletme-çoban olarak uygulandı.

‘NEREYE GİTTİLER’

400 bin aktif küçükbaş hayvancılık işletmesinin sürü yöneticisi ihtiyacını karşılamak amacıyla eğitimini tamamlayan 50 binin üzerinde sürü yöneticisine sertifika verildi. Yanıtta, yasal prosedürlerin yerine getirilmesi halinde yabancıların çalışmalarına engel bir durum bulunmadığı da belirtildi. Aradan geçen sürede 50 binin üzerinde kişiye sertifika verilmesine karşın sorunun hâlâ devam ediyor olması, “Bu çobanlar nereye gitti” sorusunu gündeme getirdi.