Çocuklar bakıma muhtaç: Cumhur İttifakı’nın uyguladığı ekonomi politikası en çok onları vurdu, vicdanlar sızladı

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 04:00

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, ailesinin yanında temel ihtiyaçları karşılanamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken çocukların sayısındaki çarpıcı artışa dikkat çekti. 2020’de Türkiye’de, bu kapsamda 129 bin 422 çocuk bulunduğunu belirten Emir, 2022’de ise bu sayının 157 bin 248’e ulaştığını vurguladı.

CHP’li Emir, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programına yönelik verilere ve çocuklara ilişkin kısmına dikkat çekti. SED’in amacının, “çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi” şeklinde açıklandığına işaret eden Emir, “SED kapsamına alınan çocuk sayısındaki artış vicdanımızı yaralıyor” dedi. 2020’de 129 bin 422, 2021’de ise 140 275 çocuk SED projesi kapsamındayken bu sayı 2021- 2022 döneminde 17 bin arttı. Buna göre 2022’de SED’e dahil edilen çocuk sayısı 157 bin 248 oldu. CHP’li Emir, verilerin Türkiye’deki yoksulluğun ulaştığı boyutu gözler önüne serdiğini söyledi.

"YENİ DÜZEN KURACAĞIZ"

Verileri değerlendiren Emir, şunları kaydetti:

“AKP’nin ekonomi politikası, milyonlarca yoksul yarattı. Vatandaşlar yoksulluğun pençesinde kıvranırken siyasi iktidar pembe tablolar çizerek yoksulluğun üzerini örtmeye çalıştı. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar kendi verileri dahi yoksulluğu gizlemeye yetmiyor. Ülkemizdeki 157 bin 248 çocuğun ailesinin yanında bakımının sağlanamaması hiç mi vicdanlarını yaralamıyor? Kendi çocukları lüks arabalarla gezerek lüks evlerde yaşadığı için mi bu gerçeği göremiyorlar? AKP, bu ülkede artık çocuklar için tehdit haline gelmiştir. Bu iktidardan kurtulacak, hiçbir çocuğun aç kalmadığı, anne ve babaların, ‘Aman bir şey ister de alamam’ korkusuyla çocuklarından kaçmadığı bir düzeni kuracağız.”