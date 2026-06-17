Çok konuşulacak seçim anketi: Seçimde Kılıçdaroğlu CHP’nin başında olursa…

SONAR Araştırma'nın 29 ilde 2 bin 80 kişiyle gerçekleştirdiği Mayıs 2026 "Türkiye'nin Tercihleri" araştırmasının sonuçları yayımlandı.

Araştırmada katılımcılara, "Mahkemenin CHP kurultayının geçersiz sayılmasına (mutlak butlan kararı verilmesine) yönelik kararını nasıl değerlendirirsiniz?" sorusu yöneltildi.

CHP SEÇMENİNİN YALNIZCA YÜZDE 5’İ…

Katılımcıların yüzde 40,1'i kararın "yanlış bir karar" olduğunu belirtirken, yüzde 11,3'ü "kararı uygun bulmuyorum" yanıtını verdi. Kararı doğru bulanların oranı yüzde 26,8'de kaldı. Kararsız olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 5,6 olurken, yüzde 16,2'si ise fikir belirtmedi.

CHP seçmeninin ise yüzde 69,4'ü kararı yanlış bulduğunu ifade ederken, yüzde 17,4'ü de kararı uygun bulmadığını söyledi. CHP seçmenleri arasında kararı doğru bulanların oranı ise yüzde 5 olarak ölçüldü.

AKP SEÇMENİNİN NEREDEYSE YÜZDE 58’İ KILIÇDAROĞLU’NU DESTEKLİYOR

AKP seçmenlerinin yüzde 57,9'u mahkeme kararını doğru bulduğunu belirtirken, yüzde 12,8'i yanlış olduğunu ifade etti. DEM Parti seçmenlerinde kararın yanlış olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 72,3, Zafer Partisi seçmenlerinde ise yüzde 55,5 oldu.

Araştırmada yer alan "Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararı sonrasında yeniden CHP Genel Başkanı olmasını onaylıyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 55,2'si "hayır, onaylamıyorum" yanıtını verdi. Onaylayanların oranı ise yüzde 31,3 olarak kaydedildi.

Sözcü’nün aktardığına göre, CHP seçmenleri arasında Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan olmasını onaylamayanların oranı yüzde 89,7'ye ulaşırken, destek verenlerin oranı yüzde 7,7'de kaldı.

CHP’LİLERİN YÜZDE 85’İ ÖZEL’İ HAKLI BULUYOR

Katılımcıların yüzde 43,3'ü CHP içindeki tartışmalarda Özgür Özel ve ekibini haklı bulduğunu belirtirken, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibini haklı bulanların oranı yüzde 26,5 oldu. Yüzde 8,9'luk kesim ise iki tarafın da haksız olduğunu ifade etti.

CHP seçmenlerinde ise Özgür Özel ve arkadaşlarını haklı bulanların oranı yüzde 85 olarak ölçüldü. Kılıçdaroğlu ve ekibini haklı bulan CHP seçmenlerinin oranı yüzde 4,4'te kaldı.

Araştırmaya göre CHP seçmenlerinin yüzde 78,7'si yapılacak ilk kurultayda genel başkan olarak yeniden Özgür Özel'in seçilmesini istediğini belirtirken, yüzde 13,2'si başka bir adayın seçilmesi gerektiğini ifade etti.

‘YENİ PARTİ’ KURULURSA KILIÇDAROĞLU’NA DESTEK YÜZDE 5.2

Kurultayın ertelenmesi ve CHP'nin olası bir erken seçime Özgür Özel'in genel başkan olmadığı bir yönetimle girmesi ihtimaline ilişkin soruda CHP seçmenlerinin yüzde 59,5'i Özgür Özel ve arkadaşlarının yeni bir parti kurması gerektiğini savundu. Bu fikre karşı çıkanların oranı ise yüzde 29,5 oldu.

Özgür Özel'in yeni parti ile seçime girmesi durumunda alacağı oy oranı yüzde 26,6 olarak ölçülürken Kılıçdaroğlu CHP'sinin alacağı oy oranı ise yüzde 5,2'de kaldı.

KILIÇDAROĞLU CHP’NİN BAŞINDA OLURSA AKP BİRİNCİ SIRAYA YERLEŞİYOR

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olduğu senaryoda CHP'nin oy oranı yüzde 9,1 olarak ölçülürken, AKP yüzde 20,9 ile ilk sırada yer aldı. Bu tabloda sandığa gitmeyeceğini belirtenlerin oranı yüzde 11,6, kararsızların oranı ise yüzde 11 oldu.

ÖZGÜR ÖZEL CHP’NİN BİRİNCİLİĞİNİ SIRTLIYOR

Özgür Özel'in yeniden genel başkan olduğu senaryoda ise CHP'nin oy oranı yüzde 29,8'e yükselirken, AKP'nin oy oranı yüzde 23 olarak ölçüldü. Aynı senaryoda sandığa gitmeyeceğini belirtenlerin oranı yüzde 5,5'e geriledi.

YURTTAŞ ERKEN SEÇİM İSTİYOR

Araştırmada katılımcıların yüzde 56,3'ü erken genel seçim yapılması gerektiğini belirtirken, yüzde 37,9'u erken seçime karşı olduğunu ifade etti.