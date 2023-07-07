Çorlu Tren Katliamı'nda yaşamını yitirenler anıldı: İktidardan hesap soracağız

Yayınlanma: 07.07.2023 - 21:50

Güncelleme: 08.07.2023 - 21:50

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018’de meydana gelen, 7’si çocuk 25 yurttaşın hayatını kaybettiği ve 300’den fazla kişinin yaralandığı tren katliamının 5. yılında; Edirne’nin Uzunköprü ilçesindeki Anıt Park’ta bugün anma töreni düzenlendi. Anmaya; yakınlarını kaybedenlerle birlikte Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan da katıldı.

‘OĞLUMA SÖZÜM VAR’

Katliamda oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden Mısra Öz, mağdur aileler adına konuştu.

Katliamın sorumlularını hedef alan Öz, “Onların ölümüne sebep olan siyasi iktidar; hiçbir sorumluluk almayan o siyasi iktidara gün gelecek hepimiz hesap soracağız. Trenin altından açık gözleriyle bana bakan oğluma benim sözüm var. Ben onun açık gözlerine söz verdim. Onlara hesap soracağım güne kadar ayakta duracağım. Mahkemenin kapısında da gerçek sorumlular gelene kadar nöbet dikeceğiz çünkü adalet her birimize lazım. Çünkü birilerinin cebi para dolacak diye bizim hayatlarımızı bu kadar ucuza sayanlara hesap sormamız lazım” dedi.

(Mısra Öz)