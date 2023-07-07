Çorlu Tren Katliamı'nda yaşamını yitirenler anıldı: İktidardan hesap soracağız

Çorlu’daki tren katliamında oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden Mısra Öz, “Hiçbir sorumluluk almayan o siyasi iktidara gün gelecek hepimiz hesap soracağız” dedi.

Cumhuriyet
Yayınlanma: 07.07.2023 - 21:50
Çorlu Tren Katliamı'nda yaşamını yitirenler anıldı: İktidardan hesap soracağız
Abone Ol google-news

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018’de meydana gelen, 7’si çocuk 25 yurttaşın hayatını kaybettiği ve 300’den fazla kişinin yaralandığı tren katliamının 5. yılında; Edirne’nin Uzunköprü ilçesindeki Anıt Park’ta bugün anma töreni düzenlendi. Anmaya; yakınlarını kaybedenlerle birlikte Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan da katıldı. 

‘OĞLUMA SÖZÜM VAR’

Katliamda oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden Mısra Öz, mağdur aileler adına konuştu. 

Katliamın sorumlularını hedef alan Öz, “Onların ölümüne sebep olan siyasi iktidar; hiçbir sorumluluk almayan o siyasi iktidara gün gelecek hepimiz hesap soracağız. Trenin altından açık gözleriyle bana bakan oğluma benim sözüm var. Ben onun açık gözlerine söz verdim. Onlara hesap soracağım güne kadar ayakta duracağım. Mahkemenin kapısında da gerçek sorumlular gelene kadar nöbet dikeceğiz çünkü adalet her birimize lazım. Çünkü birilerinin cebi para dolacak diye bizim hayatlarımızı bu kadar ucuza sayanlara hesap sormamız lazım” dedi.

(Mısra Öz)


Çorlu Mısra Öz Oğuz Arda Sel

İlgili Haberler

Çorlu Tren Katliamı'nın üzerinden 5 yıl geçti: Adalet arıyorlar!

Çorlu Tren Katliamı'nın üzerinden 5 yıl geçti: Adalet arıyorlar!
Çorlu Tren Kazasına ilişkin süren davanın 14. duruşması görüldü: 'Umudumuz adaleti rayların altından çıkartmak'

Çorlu Tren Kazasına ilişkin süren davanın 14. duruşması görüldü: 'Umudumuz adaleti rayların altından çıkartmak'
Çorlu tren faciasında yeni gelişme: 'Yeni makine talebimiz reddedildi, Allah'a emanet yapıyorduk'

Çorlu tren faciasında yeni gelişme: 'Yeni makine talebimiz reddedildi, Allah'a emanet yapıyorduk'

En Çok Okunan Haberler