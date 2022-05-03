Çukurova Belediye Başkanı Çetin'in çiftlik evine hırsız girdi

03 Mayıs 2022 Salı, 12:13

Adana'da, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in kardeşleriyle kullandığı merkez Yüreğir ilçesi Yukarıçiçekli Mahallesi'ndeki çiftlik evine, ikamette kimsenin bulunmadığı sırada hırsız girdi.

Şüpheliler, evdeki ikişer televizyon ile dizüstü bilgisayar ve bir cep telefonunu çalarak kaçtı.

İhbar üzerine adrese yönlendirilen polis, evde inceleme yaptı.

Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.