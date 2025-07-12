Cumartesi Anneleri 1059. haftada Erdoğan'a çağrı yaptı: 'Kapatılan tüm dosyaları yeniden açın!'

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini öğrenmek ve faillerin yargılanması talebiyle 1995 yılından bu yana Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, 1059'uncu haftada da meydandaydı.

Kayıp yakınları, 33 yıl önce gözaltında kaybedilen Ramazan Kaya için adalet talebini yineledi.

Bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yaptığı konuşmada faili meçhul cinayetlere değindiğini hatırlatan kayıp yakınları, "Devlet, gözaltında kaybetme suçunun faillerini, bu suçlara göz yumanları adalet önüne çıkarmalı ve cezalandırmalıdır. Dahası, gözaltında kaybedilenlerin yakınlarının adalet ve hakikat taleplerine saygı göstermelidir" açıklamasında bulundu.

ERDOĞAN'A ÇAĞRI

Erdoğan'a seslenen Cumartesi Anneleri, şu talepleri sıraladı:

• Galatasaray Meydanı’nı derhal ve hiçbir sınırlama olmadan Cumartesi Anneleri’ne açın!

• Bütün Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme’yi derhal imzalayın!

• Zorla kaybetmeleri ayrı bir suç olarak tanımlayın ve zamanaşımı gerekçesiyle kapatılan tüm dosyaları yeniden açın!

Daha sonra Ramazan Kaya'nın gözaltına kaybedilme süreci ve ailesinin adalet arayışı anlatıldı.

Kayıp yakını Besna Tosun'un okuduğu açıklama şu şekilde:

"28 yaşındaki Ramazan Kaya, Diyarbakır’ın Eryol köyünde yaşıyor, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlıyordu. 7 Temmuz 1992 günü, traktörüyle Diyarbakır’a giderken Mermer Jandarma Karakolu’na yakın bir noktada, silahlı 4 köy korucusu tarafından kaçırıldı. Olay, Lice’ye giden bir minibüsteki köylülerin gözleri önünde gerçekleşti.

Koruculara direnen Ramazan Kaya, minibüstekilere 'Beni kurtarın!' diye seslendi. Ancak korucuların silahlarını minibüse doğrultması üzerine, köylüler müdahale edemedi. Ramazan Kaya, omzundan vurularak yaralandı ve traktörüyle birlikte zorla götürüldü.

Tanıkların anlatımıyla, Ramazan Kaya’yı kaçıranların Yarımca köyünde yaşayan korucular Hanifi Durğun, Ömer Durğun, Seyfettin Durğun ve Zübeyir Durğun olduğu belirlendi. Kaya ailesi savcılığa başvurarak hem Yarımca köyü hem de söz konusu korucuların evleri için arama izni aldı. Jandarma eşliğinde köye gidildi, ancak komutan araçtan kimsenin inmesine izin vermedi. Çağırttığı korucubaşına yalnızca 'Ramazan Kaya’yı kaçırdınız mı?' diye sordu ve 'Hayır' cevabıyla yetinerek arama yapılmasına izin vermedi.

'SUÇ DUYURULARI TAKİPSİZLİKLE SONUÇLANDI'

Bir köy sakini, Ramazan’ın koruculara ait evde bağlı halde tutulduğunu, arama yapılmış olsaydı mutlaka bulunacağını aileye söyledi. Ailenin tüm girişimleri sonuçsuz kaldı. Yapılan suç duyuruları takipsizlikle sonuçlandı. Ramazan Kaya’dan bir daha haber alınamadı.

Annesi Sedef Kaya, eşi Hüsna Kaya ve biri, babası kaybedildiğinde henüz doğmamış olan iki çocuğu, 33 yıldır Ramazan Kaya’dan haber bekliyor. Kaç yıl geçerse geçsin, Ramazan Kaya için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz."