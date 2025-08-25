'Cumhur İttifakı'nda çatlak' iddiaları sonrası ilk buluşma: Erdoğan ve Bahçeli önce han çadırında, sonra Ahlat'taki evde bir araya geldi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "ülküdaşım" ve "dava arkadaşım" dediği Selahattin Yılmaz'ın tutuklanması sonrası "Cumhur İttifakı'nda çatlak" iddiaları gündeme gelmişti.

Kamuoyundaki iddialar sonrası ilk kez; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi.

İki lider, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinliklere katıldı.

Ahlat'taki Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret eden iki isim, etkinlik alanında kurulan han çadırında buluşarak bir süre baş başa sohbet etti.

ERDOĞAN'DAN, BAHÇELİ'NİN AHLAT'TAKİ EVİNE ZİYARET

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt programı sonrası, MHP lideri Bahçeli'yi Ahlat'taki evinde de ziyaret etti.

İki lider baş başa görüştü. Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.

"CUMHUR İTTİFAKI'NDA ÇATLAK" İDDİASI GÜNDEMDEYDİ

Erdoğan ile Bahçeli, son olarak 10 Temmuz'da Saray'da bir araya gelmişti.

Bahçeli'nin "ülküdaşım" ve "dava arkadaşım" dediği Selahattin Yılmaz'ın, İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında örgüt yöneticisi olduğu iddiasıyla tutuklanıp etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen "Aziz İhsan Aktaş'a suikast" suçlamasıyla tutuklanması sonrası, "Cumhur İttifakı'nda çatlak" iddiaları gündeme gelmişti.

CHP lideri Özgür Özel, Selahattin Yılmaz üzerinden, "Bahçeli'ye had bildiriyorlar, yakın arkadaşını içeri koyuyorlar" demişti.

Özel, Bahçeli'nin kendisine yönelik yaptığı Selahattin Yılmaz eleştirileriyle aslında ittifak ortağı AKP'ye mesaj verdiğini savunmuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise "Hiç kimse Cumhur İttifakı’nın arasına nifak tohumu saçamayacak, buna tevessül ve teşebbüs etse bile sonuç alamayacaktır. Bu gerçeği rüşvet ve yolsuzluk çarkında öğütülen CHP yöneticilerinin çok iyi anlayıp özümsemesi samimi dileğimdir" açıklamasında bulunmuştu.