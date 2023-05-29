2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Cumhur İttifakı ortakları Saray'da

Cumhurbaşkanlığı seçimini geçici sonuçlara göre kazanan Cumhur İttifakı'nın adayı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saray'daki balkon konuşmasından önce ittifaktaki parti liderleriyle bir araya geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2023 - 01:53
Cumhur İttifakı ortakları Saray'da
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Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi (Büyük Birlik) Genel Başkanı Mustafa Destici, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal ve ATA İttifakı'nın ilk turda aday gösterdiği Sinan Oğan'ı kabul etti.

Kabulde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik de yer aldı.

Kabulde yer almayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Erdoğan'ın konuşmasının ardından sahneye geldi ve diğer liderle seçmenleri selamladı.


Recep Tayyip Erdoğan Seçim

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