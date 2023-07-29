Cumhur İttifakı’nda ‘zam’ çatlağı: Acilen çözüm bulunmalı

Yayınlanma: 29.07.2023 - 21:22

Güncelleme: 29.07.2023 - 21:24

Genel seçimlerde milletvekili seçilemeyen ancak Cumhur İttifakı’na destek veren Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Bursa'da gazetecilerle kahvaltıda buluştu. Burada yaptığı konuşmada Türkiye ekonomisinde yeni bir dönemin başladığını belirten Destici, vergi yükünün azaltılması yönünde çağrıda bulundu. Yatırım-istihdam-üretim-ihracata dayalı ekonomik model olduğuna değinen Destici, "Ama şu anda bize gelen şikayet niteliğindeki serzenişler özellikle üreticilerimizin, sanayicilerimizin, iş kurmak isteyen kesimlerimizin finansa erişmekte büyük bir zorluk yaşadıkları yönünde" diye konuştu.

Destici şöyle konuştu:

"Seçimlerden önce yatırım, istihdam, üretim ve ihracata dayalı bir ekonomik model vardı. Bu yatırım, istihdam, üretim ve ihracattan vazgeçildiğini düşünmüyoruz. Ama şu anda bize gelen şikayet niteliğindeki serzenişler özellikle üreticilerimizin, sanayicilerimizin, iş kurmak isteyen kesimlerimizin finansa erişmekte büyük bir zorluk yaşadıkları yönünde. Devlet bankalarından bunu bir nebze de olsa çözebildiklerini, ama özel bankalarda bugünlerde finansa ulaşmalarının kendileri açısından adeta imkansız bir hale geldiğini söylüyorlar. Buna acilen çözüm bulunması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Bursa'da bir sanayi şehrimiz, bir üretim merkezimiz.

'TÜM ÜRETİCİLERİN MUAF TUTULMASINI İSTİYORUZ'

Biz ekonomindeki problemlerimizi, üreticilerimizi, sanayicilerimizi, destekleyerek ve üretimi, istihdamı, ihracatı artırarak çözebiliriz. Üreticilerin desteklenmesi gerekiyor. Eğer fabrika için yer lazımsa yer tahsis edilmeli, eleman ihtiyacı varsa bunları temin etmeli ya da mali olarak desteklenmeli. Bunun için biz özellikle Özel Tüketim Vergilerinden (ÖTV) tüm üreticilerimizin muaf tutulmasını istiyoruz. Başta çiftçilerimiz olmak üzere sanayicilerimizin ve diğer üreticilerimizin kim ne üretiyorsa ÖTV'den muaf tutulması gerekiyor."

'EKONOMİNİN İKİ PROBLEMİ VAR: CARİ VE BÜTÇE AÇIĞI'

Benzer uygulamaların geçmişte de yapıldığına dikkat çeken Destici, "Birtakım sektörlerde KDV indirimi yapılması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Üreticilerimizin, sanayicilerimizin sırtından vergi yükünün üretim boyutunda hafiflemesi lazım. Üretir, satar, kazanır ondan sonra kazancından vergisini alırsın. Ama üretmeden, üretime başlamadan önce bir vergi yüküyle karşı karşıya bırakırsak o zaman üretim istediğimiz şekilde gerçekleştirilmez. Bizim ekonomimizin 2 temel problemi var. Bunlar, cari açık ve bütçe açığı. Cari açık dış ticaretten dolayı kaynaklanıyor, dış ticaretteki ihracat ve ithalat oranımızdan kaynaklanıyor. Şu anda da dünyada özellikle pandemi ve Rusya- Ukrayna savaşından sonra enerji fiyatlarının çok yükselmesi sebebiyle cari açığımız dengesizleşti. Daha önce enerji almak için 40-50 milyar dolar öderken, şu anda 100 milyar doların üzerinde bir parayı sırf enerji almak için ödüyoruz. Bu da ihracat ve ithalat arasındaki dengeyi aştı" ifadelerini kullandı.

Ekonomide, farklı gelirler kazanarak başka enerji alanlarına yönelmek gerektiğini vurgulayan Destici, Karadeniz gazı, Gabar'daki petrol, nükleer santraldan elde edilecek enerjinin devreye girmesiyle, Türkiye’nin bu konuda rahatlayacağını söyledi.



Seçimlerde Erdoğan'ı destekleyen Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan da zamları eleştirmişti.