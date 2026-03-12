Cumhur’un vekilleri, liderlerin sözleriyle çelişti: CHP’nin ‘İBB davası TRT’de yayınlansın’ önerisi reddedildi

CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir, 9 Mart Pazartesi günü Silivri Cezaevi’nda başlayan İBB Davası duruşmalarının TRT’den canlı yayınlanmasının değerlendirilmesini içeren bir genel görüşme teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Başvuruda, davanın başlamasına 48 saatten az bir süre kala cezaevi çevresinde bazı eylem ve faaliyetlere yasak getirildiği duyurusu yapılması ve yasaklanan eylemlere dikkat çekildi. Bu kapsamda, “Ekrem İmamoğlu'nun 142 ayrı eylemden 2 bin 352 yıla kadar hapsinin istenmesi nedeniyle ilk gün itibarıyla 'tarihi' nitelemesiyle anılan davanın yoğun ilgi göreceği, önceden bilinemeyecek bir durum değildir. Ayrıca davanın Çağlayan Adliyesi içerisindeki mahkeme salonunda görülmesi gerekirken Silivri Cezaevi’nde kurulmuş kapasitesi yetersiz bir salona alınması adil yargılamanın ve aleniliğin baştan ihlal edilerek kamuoyundan gizlenmeye çalışıldığı görüşünü meşrulaştırmıştır” denildi.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ’NİN İFADELERİ ANIMSATILDI

CHP tarafından konuya ilişkin hazırlanan yasa teklifinin ilk olarak 9 Mayıs 2025’te verildiği anımsatılan başvuruda, söz konusu teklifin 9 ay boyunca komisyonda beklediği belirtildi. 2 Aralık 2025’te doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasına ilişkin verilen önergenin de AKP ve MHP oylarıyla reddedildiği vurgulanan başvuruda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Yargılama en başta TRT olmak üzere tüm televizyonlardan canlı yayın olarak gerçekleşmelidir. Türk milleti olan biten ne varsa görüp öğrenmelidir” sözleri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Gayet güzel bir takdirdir, hayırlı olur” desteği anımsatıldı.

KAMU YARARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı iken İBB davası iddianamesini hazırlayan Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak göreve başladıktan sonra davanın canlı yayınlanmasına ilişkin karar mercii olarak TBMM'yi adres göstermesi aktarılan başvuruda, “Adil bir yargılama yapılıp yapılmadığı tartışmalarının sona erdirilmesi ortaya çıkabilecek gerginliklerin önüne geçilmesi ve kamu düzeninin korunmasına katkı sağlanması için, başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere, tüm kamu görevlileri hakkında ileri sürülen iddiaları ve bu iddialara karşı yapılan savunmaları doğrudan ve eksiksiz biçimde öğrenebilmeleri büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede, Silivri'de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda görülmeye başlanan İBB davasının bundan sonraki tüm duruşmalarının TRT tarafından canlı olarak yayımlanmasının kamu yararı açısından değerlendirilmesi amacıyla Genel Görüşme açılmasını arz ve teklif ederiz” ifadeleri kullanıldı.

‘SAMİMİYETSİZLİK DİZ BOYU’

Teklifin Genel Kurul görüşmeleri gerçekleştirildi. Teklifin gerekçesini açıklamak üzere kürsüye çıkan CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, “Milletin 3 kez başkan seçtiği, 15 milyonluk bir katılımla aday olmasına karar verdiği ve kurtuluş için umut bağladığı kişi olan İmamoğlu’nun davasının toplumu ilgilendirdiği şüphesizdir. Duruşmalar TRT’den canlı yayınlansın, vatandaşlar iddiaları da cevapları da aracısız görüp kendisi duysun. Bundan kaçmanızın sebebi nedir” dedi. Bahçeli ve Erdoğan’ın söylemleri üzerine CHP’nin 2 Aralık’ta verdiği teklifin reddedildiğini anımsatan Ünver, “Önerge reddedildi. Sözde herkes şeffaflıktan yana ama samimiyetsizlik diz boyu. Ağızlar başka dese de, iş oylamaya gelince kalkan eller hayır diyor. Anlaşılan sağlam denilen iddianame ve deliller o kadar da sağlam değil. İddianameyi yazanın bile iddianameye güveni yok. Duruşmanın canlı yayınlanmaması aslında sanıkları koruma amacına yöneliktir. Ne var ki bugün geldiğimiz noktada yayınlanması değil, yayınlanmaması sanıkların kişilik haklarını zedeler hale gelmiştir” tepkisini gösterdi.

‘EĞER O ZAMAN EVET DESEYDİNİZ ŞİMDİ CANLI YAYINLANACAKTI’

Daha sonra kürsüye çıkan Yeni Yol grubu, İYİ Parti temsilcileri, canlı yayın teklifine destek vermelerine karşın teklife kuşkuyla yaklaştıklarını açıkladı. DEM Parti, öneriye destek verdiğini belirtti. AKP Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ise, “Binlerce belediye başkanı, seçilmiş milletvekili, muhtar vesaire var. Herkesin duruşmasını TRT’den nasıl yayınlayacağız” savunması yaptı. Özkaya’nın ardından yerinden söz alan MHP Grup başkanvekili Erkan Akçay, “MHP grubu olarak görüşümüzün arkasındayız. Ama CHP’nin bu grup önerisi, konunun bir araştırma komisyonu kurularak görüşülmesi talebidir. Bunun kabul edilmesi dahi bunun TRT’den yayınlanmasını sağlamayacaktır” diye konuştu. Bu konuşmalar üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, “Biz 9 Mayıs 2025’te verdik bu teklifi. Sonra Bahçeli’nin sözleriyle 2 Aralık’ta buraya getirdik. MHP hayır oyu verdi. Eğer o zaman evet verseydiniz o bir kanun teklifine dönüşecekti. TRT’den yayınlanacaktı. Onu buraya yeniden getirme imkanı yok. Maalesef meclis mevzuatı buna uygun değil. Biz, MHP’nin birkaç gün önce Bahçeli’nin kullandığı “Biz dediğimizde haksız mıydık” sözlerini yerde bırakıp bırakmayacağını test edeceğiz. Eğer sözlerinin arkasındalarsa buradan evet oyu versinler. Yoksa ‘zaten yayınlanmayacak’ denmesinin anlamı yok” dedi.

‘İNSAN HİÇ OLMAZSA HİCAP DUYAR’

Daha sonra söz alan AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “Niçin ayrıcalıklar istiyorsunuz? Hiç kimsenin ayrıcalığı yok. Herkese uygulanan usül bu davada da geçerli. Bunun dışına çıkmayı gerektirecek özel bir durum söz konusu değil” savunması yaptı. CHP’li Günaydın, Akbaşoğlu’na yanıt olarak, “Aşağı yukarı 11 hakimi İmamoğlu davaları yüzünden sürdünüz. Utanmadan bunu savunmaya çalışıyorsunuz. İnsan hiç olmazsa hicap duyar. Burada rüşvet saatlerle konuşma yapan bakanlar vardı ne yaptınız? Ayakkabı kutularında rüşvet alan, her cuma kendi deyimiyle bir ayet sallayan sonra da büyükelçi yaptığınız o insanlara ne yaptınız? Bizim sizden beklediğimiz mertlik; Davanın TRT’den canlı yayınlanmasına el kaldırın. İkincisi de sandığı erken getirin, size boyunuzun ölçüsünü verelim” ifadelerini kullandı. Teklif, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.