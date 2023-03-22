Cumhurbaşkanı adaylığına başvuran Erkan Trükten kimdir? Erkan Trükten kaç yaşında, nereli?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından başvuruları kabul edilen 11 isimden biri de Erkan Trükten. Erkan Trükten kimdir? Erkan Trükten kaç yaşında, nereli?
YSK tarafından, Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten'in cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları kabul edildi. Seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci başladı. 11 adayın, 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.
ERKAN TRÜKTEN KİMDİR?
Erkan Trükten, 1980 yılında Bulgaristan'da doğdu. Twitter hesabında kendisini tarih felsefecisi, araştırmacı ve yazar olarak tanıtan Erkan Trükten'in 2005 yılında yayımladığı Deccal Derin Devleti adlı bir kitabı bulunuyor.
Covid-19 aşılarına karşı çıkan ve pandemiye "plandemi" diyen, Trükten Paris Anlaşması'na karşı olduğunu söylüyor ve Dünya Sağlık Örgütü'nü Türkiye'den kovacağı vaadini veriyor.
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