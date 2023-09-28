Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü

Yayınlanma: 28.09.2023 - 20:21

Güncelleme: 28.09.2023 - 21:04

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler ile savunma sanayi alanında işbirlikleri ele alındı.