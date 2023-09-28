Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler ile savunma sanayi alanında işbirlikleri ele alındı.
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