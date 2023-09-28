Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA
Yayınlanma: 28.09.2023 - 20:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler ile savunma sanayi alanında işbirlikleri ele alındı.


Player Alanı

En Çok Okunan Haberler