Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinedeki değişime Özhaseki ve Koca ile başladı, devamı da gelebilir

Yayınlanma: 03.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.07.2024 - 04:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimler sonrasında sürekli sözünü ettiği “değişikliğe” kabineden başladı. Seçimlerdeki yenilginin faturasını üç ay sonra kesti. İlk görevden alınan bakanlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. Erdoğan’ın, ilerleyen günlerde de hem kabineye hem de parti yönetimine “neşter vurmaya devam edeceği” belirtiliyor.

TARTIŞMA YAŞANDI

Yedi il başkanlığında görev değişimi yaşandıktan sonra kulislerde değişimin önce AKP yönetiminde olacağı konuşuluyordu. Ancak geçen haftalarda Kızılcahamam’daki milletvekilleri kampında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile AKP Antalya Milletvekili Tuğba Vural Çokal ile yaşadığı tartışma sonrasında Erdoğan’ın “kabinede değişim” istediği belirtiliyor. Çokal, söz konusu toplantıda, özel hastanede bir yakınını kaybettiğini anlatmış ve bakanlığın özel hastaneler konusunda yeterli denetimi yapamadığını söylemişti. Bakan Koca da Çokal’a, “O sağlık müdürü sizin talebinizle atandı. Sorumluluğu bize atamazsınız” şeklinde yanıt vermişti.

SIKINTILAR GÜNDEMDE

İktidar kanadında Bakan Koca’nın görevden el çektirilmesinin “sürpriz olmadığına” dikkat çekiliyor. AKP’nin özellikle iktidara geldiği yıldan 2014 yılına değin sağlık alanındaki reformlara büyük ağırlık verdiği, 2014 yılından sonra da bu reformların devamı niteliğinde icraatları gerçekleştirmek için adım attığı belirtilerek son dönemde sağlık alanında yaşanan sıkıntıların sürekli gündeme geldiğine işaret ediliyor.

MHRS’den randevu alınamaması, doktor başına düşen hasta sayıları, devlet hastanelerinden randevu alamayan hastaların özel hastanelere gitmek durumunda kalması gibi şikâyetlerin toplumun hemen hemen her kesiminde yaygın olarak dillendirilmeye başlandığına dikkat çekiliyor. AKP’nin yerel seçimler sonrasında seçim yenilgisinin nedenlerini tespit etmek için yaptığı tüm toplantılarda, partililerin sahada en fazla “sağlık sistemindeki sorunlar nedeniyle zorluk yaşadıklarını” belirttikleri, Erdoğan’ın yaşanan sorunları tek tek not aldığı belirtiliyor.

SÜRPRİZ OLMADI

Daha önce de Bakan Koca’ya sorunların giderilmesi yönünde talimatlar verdiği ancak atılan adımların yeterli olmadığı, COVID-19 salgını döneminde pek çok kez istifa etmek istediği belirtilen Koca’nın bu kez Erdoğan tarafından istifasının istendiği kaydediliyor. AKP’de, Koca’nın görevden alınması ise “Sürpriz olmadı” şeklinde yorumlanıyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM SORUNU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de istifası istendi. Yerine ise eski bakan ve İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Kurum getirildi. Ancak AKP kulislerinde, Özhaseki ile ilgili başka iddialar da konuşuluyor. Bu iddialardan birinin özellikle yerel seçimlerde İstanbul’un kaybedilmesinin ardından Erdoğan’ın, Özhaseki’ye, “Kentsel dönüşümü anlatamadın” diyerek kızdığı ve seçim yenilgisinde “Özhaseki’nin de payı olduğunun düşünüldüğü” kaydediliyor.

’HARAM LOKMA’ VURGUSU

Özhaseki’nin istifasının istenmesinde “deprem konutları ihalelerinin AKP’ye yakın işadamlarına verilmemesinin de gerekçe olarak gösterildiği” ileri sürülüyor. Bu nedenle de Özhaseki’nin, Resmi Gazete’yi beklemeden sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ne kendimin ne de çocuklarımın boğazından haram bir lokma geçmemesine yönelik hassasiyetimi hep diri tuttum” ifadelerine yer verdiği iddia ediliyor.

DEVİR TESLİM TÖRENİ YAPILDI: 395 GÜN SONRA YENİDEN BAKAN

Çevre, şehircilik ve iklim bakanı olarak atanan Murat Kurum, görevi Mehmet Özhaseki’den devraldı. Bakanlıktaki devir teslim töreninin ardından TBMM’ye gelen Bakan Kurum, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İstanbul seçimlerini kaybeden ve 395 gün sonra yeniden bakanlık koltuğuna oturan Kurum, “Nasip oldu, yeniden eski görevimize dönmüş oldum. Daha önce ne yaptıysak aynılarını yapacağız” diye konuştu.

KOCA, ŞEHİR HASTANELERİNİ ÖVDÜ



Devir teslim töreni dün Sağlık Bakanlığı’nda yapıldı. Fahrettin Koca koltuğu, İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu’na devretti. Koca, “Cesur kararların gereklerini yapmaya çalıştık. Şehir hastaneleri bunlar arasındadır” dedi. Memişoğlu da “Allah milletimize, devletimize, cumhurbaşkanımıza mahcup etmesin” açıklamasını yaptı. Yeni bakanlar, TBMM’de yemin etti.



‘ERKEN SEÇİM YOK’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Geçim yoksa seçim var” sözlerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Cumhurbaşkanlığı sisteminde erken seçim yoktur. Bunun yerinde seçimlerin yenilenmesi kararı alınması vardır. Muhalefet sahte gündemlerle kendi içindeki bilek güreşini perdelemeye çalışmaktadır” dedi. Beştepe’de dün toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası konuşan Erdoğan, Suriye’deki gelişmelerle ilgili “Sıkılı yumrukların açılmasında büyük fayda var. Bunun için kiminle görüşülmesi gerekiyorsa görüşmekten imtina etmeyiz” diye konuştu.

