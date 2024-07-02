Putin ve Erdoğan o tarihte bir araya gelecek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşan görüşmelerinde birçok önemli konuyu ele alacak. Kremlin'den yapılan açıklamada, iki liderin özellikle hassas konulara odaklanacağı belirtildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, birçok önemli konuyu ele almak üzere bir araya geleceği açıklandı.
Kremlin yetkilisi Yuri Uşakov, iki liderin görüş alışverişinde bulunacakları birçok konu olduğunu belirtti.
GÖRÜŞME HAZIRLIKLARI
URA.RU'ya göre, Uşakov brifingde "Uzun zamandır Türkiye'ye bir ziyaret planlanıyor. [Putin ve Erdoğan] birçok önemli konuyu ele alacaklar. Tüm önemli ve özellikle hassas konular görüşülecek. Türk tarafı ile sürekli bir diyalog içindeyiz" ifadelerini kullandı. Uşakov, Putin ve Erdoğan'ın gelecekteki işbirliği perspektiflerini de ele alacaklarını vurguladı.
ZİRVE PLANLARI
Uşakov, kısa bir süre önce Vladimir Putin'in Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul ettiğini hatırlattı.
Daha önce Putin'in basın sekreteri Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı ve Türk mevkidaşının, 3 Temmuz'da Astana'da başlayacak olan Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi zirvesinde bir araya gelmeyi planladıklarını belirtmişti.
Uşakov'a göre, görüşme zirvenin resmi olmayan programı sırasında 3 Temmuz'da gerçekleşecek.
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