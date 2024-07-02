Gaziantep FK, Eren Erdoğan'ı transfer etti
Gaziantep FK, Eren Erdoğan ile 2+1 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Eren Erdoğan'ı renklerine kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre hücum oyuncusu Eren Erdoğan ile 2+1 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Eren Erdoğan'ın kulüp başkan yardımcısı Uğur Şireci'nin katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı kaydedildi.
Açıklamada, "Eren Erdoğan'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
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