Gaziantep FK, Eren Erdoğan'ı transfer etti

Yayınlanma: 02.07.2024 - 20:26

Güncelleme: 02.07.2024 - 20:26

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Eren Erdoğan'ı renklerine kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre hücum oyuncusu Eren Erdoğan ile 2+1 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Eren Erdoğan'ın kulüp başkan yardımcısı Uğur Şireci'nin katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı kaydedildi.

Açıklamada, "Eren Erdoğan'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.