Gaziantep FK, Eren Erdoğan'ı transfer etti

Gaziantep FK, Eren Erdoğan ile 2+1 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.07.2024 - 20:26
Gaziantep FK, Eren Erdoğan'ı transfer etti
Abone Ol google-news

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Eren Erdoğan'ı renklerine kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre hücum oyuncusu Eren Erdoğan ile 2+1 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Eren Erdoğan'ın kulüp başkan yardımcısı Uğur Şireci'nin katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı kaydedildi.

Açıklamada, "Eren Erdoğan'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.


eren erdoğan haberleri gaziantep fk haberleri transfer haberleri

İlgili Haberler

Galatasaray'dan Michy Batshuayi için özel tişört!

Galatasaray'dan Michy Batshuayi için özel tişört!
Galatasaray, Onur Günaydı ile yeniden imzaladı

Galatasaray, Onur Günaydı ile yeniden imzaladı
Ayrılacak mı? Galatasaray'dan Nicolo Zaniolo açıklaması!

Ayrılacak mı? Galatasaray'dan Nicolo Zaniolo açıklaması!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler