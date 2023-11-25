Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.
17.00'da başlayan görüşme basına kapalı gerçekleşti.
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