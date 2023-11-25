Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

DHA
Yayınlanma: 25.11.2023 - 17:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati'yi kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

17.00'da başlayan görüşme basına kapalı gerçekleşti. 


 


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