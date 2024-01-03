Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'daki bombalı terör saldırısına ilişkin, "Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.

DHA
Yayınlanma: 03.01.2024 - 17:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a taziye mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Kirman eyaletindeki mezarı yakınlarında gerçekleştirilen ve en az 103 kişinin öldüğü saldırılara ilişkin, taziye mesajı paylaştı. 

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen menfur terör saldırılarından derin üzüntü duyduk. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum." 


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