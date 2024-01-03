Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'daki bombalı terör saldırısına ilişkin, "Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Kirman eyaletindeki mezarı yakınlarında gerçekleştirilen ve en az 103 kişinin öldüğü saldırılara ilişkin, taziye mesajı paylaştı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen menfur terör saldırılarından derin üzüntü duyduk. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum."
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte tablo tablo zamlı maaşlar
- Memur ve emekli maaş zam oranı belli oldu
- Fatih Altaylı'ya hapis!
- 'Bu bir ihbardır' diyerek herkesi uyardı
- Hukuksuzlukta ısrar!
- Terim'le konuşması ortaya çıktı!
- Ali Kıdık zehir zemberek sözlerle ayrıldı!
- Akaryakıta ÖTV zammı pompaya yansıdı
- Anketçiden Erdoğan'a kötü haber
- Fatih Altaylı'ya ağız dolusu hakaret...