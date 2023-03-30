Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ne oluyor bu İYİ Parti'ye?" sorusuna şaşırtan yanıt!

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 10:22

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 10:22

Antalya'nın Aksu ilçesi İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Yunus Akpınar, partisinden istifa ederek AKP’ye katıldı.

TBMM'de dün gerçekleşen grup toplantısına katılan Yunus Aksu, rozetinin takılması için kürsüye çıktı. Aksu ile el sıkışan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rozetini takmadan önce kısa bir sohbet etti.

"DAĞILIYORLAR EFENDİM"

Aksu'nun İYİ Parti'den ayrılarak AKP'ye katıldığını öğrenen Erdoğan, bu sırada yanında bulunan Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'ye dönerek "Ne oluyor bu İYİ Parti'ye?" diye sordu.

Özhaseki'nin de gülümseyerek, "Dağılıyor efendim" diye yanıt verdiği görüldü.