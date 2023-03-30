Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ne oluyor bu İYİ Parti'ye?" sorusuna şaşırtan yanıt!
AKP grup toplantısında, rozet takmak için kürsüde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ne oluyor bu İYİ Parti'ye?" diye sordu. Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise, "Dağılıyor efendim" diye yanıt verdi.
Antalya'nın Aksu ilçesi İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Yunus Akpınar, partisinden istifa ederek AKP’ye katıldı.
TBMM'de dün gerçekleşen grup toplantısına katılan Yunus Aksu, rozetinin takılması için kürsüye çıktı. Aksu ile el sıkışan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rozetini takmadan önce kısa bir sohbet etti.
"DAĞILIYORLAR EFENDİM"
Aksu'nun İYİ Parti'den ayrılarak AKP'ye katıldığını öğrenen Erdoğan, bu sırada yanında bulunan Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'ye dönerek "Ne oluyor bu İYİ Parti'ye?" diye sordu.
Özhaseki'nin de gülümseyerek, "Dağılıyor efendim" diye yanıt verdiği görüldü.
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